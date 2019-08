Alia Bhatt: आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इसके लिए वह चर्चा में भी रहती हैं। इस बीच एक्ट्रेस अपनी एक और पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल आलिया ने 5 जुलाई को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक जीआईएफ(GIF) शेयर किया था जिसमें वह अपने दिल पर हाथ रखती हैं और हार्ट बने इमोजी उड़ने लगते हैं। यह जिफ इतना चर्चा में रहा कि अब इसे दक्षिण अफ्रिका के मशहूर क्रिकेटर हर्शेल गिब्स (Herschelle Gibbs) शेयर किया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हर्शेल को नहीं पता कि आलिया भट्ट कौन है। जिसके जवाब ने आलिया भट्ट ने काफी शानदार तरीके से हर्शेल को जवाब दिया है।

हर्शेल ने इस जिफ को शेयर करते हुए लिखा- एहसास जब ट्विटर आपके ट्वीट को पसंद करता है। हर्शेल ने ऐसा इस लिए लिखा क्योंकि उनके एक ट्वीट को ट्विटर ने लाइक किया था। जिसके बाद में हर्शेल ने आलिया का जिफ शेयर किया। ट्विटर पर हर्शेल के जिफ शेयर करने के बाद लोगे उनसे पूछने लगे कि क्या आपको पता है ये कौन है ? इस पर हर्शेल ने जवाब दिया, “मुझे नहीं पता कि ये महिला कौन हैं, लेकिन ये जीआईएफ अच्छा है।”

No idea who the lady is .. just a nice gif

— Herschelle Gibbs (@hershybru) August 26, 2019