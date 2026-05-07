साउथ इंडियन सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस सिमनर ने बॉलीवुड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में साउथ के कलाकारों के साथ अक्सर असम्मान जैसा व्यवहार किया जाता है और उनकी उपलब्धियों को नजरअंदाज किया जाता है।

बता दें कि सिमरन ने सलमान खान के साथ ‘टाइगर’ में और मनोज बाजपेयी के साथ ‘गुलमोहर’ में काम किया है। अब फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में कहा कि कई बार शूटिंग के दौरान कलाकारों की बेसिक सुविधाओं जैसे होटल, ट्रैवल और स्टाफ को लेकर भी मोलभाव किया जाता है, जिससे साउथ के एक्टर्स को अनदेखा महसूस होता है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री में एक तरह की “हायरार्की” काम करती है, जो कई बार कलाकारों को असहज कर देती है।

हालांकि सिमरन ने यह भी साफ किया कि उनका अनुभव हमेशा खराब नहीं रहा। उन्होंने कुछ प्रोडक्शन हाउसेस और को-स्टार्स की तारीफ भी की, जहां उन्हें अच्छा और सम्मानजनक माहौल मिला।

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उनका यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के बीच चल रहे व्यवहार और सम्मान को लेकर बहस को फिर से सामने ले आया है।

इससे पहले महेश बाबू समेत अन्य साउथ एक्टर्स भी बॉलीवुड को लेकर बयान दे चुके हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड उन्हें अफॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो बॉलीवुड में काम नहीं करते।

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महेश बाबू ने ‘मेजर’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान बॉलीवुड को लेकर बड़ी बात कही थी। महेश बाबू ने कहा था,”बॉलीवुड मुझे अफॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं वहां अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता।” आगे एक्टर ने कहा कि मुझे खुशी है पूरे देश में तेलुगू फिल्मों के साथ भारतीय सिनेमा के मायने बदल रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…