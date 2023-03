47 की उम्र में फेमस साउथ एक्ट्रेस की मां ने दिया बेटी को जन्म, अभिनेत्री बोलीं- कोई शर्मिंदगी नहीं बस…

साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस आर्या पार्वती की मां ने 47 की उम्र में बेटी को जन्म दिया है।

साउथ एक्ट्रे्स आर्या पार्वती (image: social media)

