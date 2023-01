Thalapathy Vijay and Sangeeta will take divorce: दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और सबसे चर्चित अभिनेता थलापति विजय (Thalapathy Vijay) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘वरिसु’ के लिए चर्चाओं में बने हुए हैं। जिसमें वह रश्मिका मंदाना (Rashamika Mandanna) के साथ नजर आने वाले हैं। विजय अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी निजी जिंदगी की खूब चर्चाएं हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अभिनेता थलापति विजय (Thalapathy Vijay divorce) अपनी वाइफ संगीता से शादी के 23 साल बाद तलाक लेने जा रहे हैं। ऐसे में इस स्टार कपल की तलाक की खबरों ने इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया है।

तलाक की खबरों में नहीं है कोई सच्चाई

अभी इन अफवाहों पर विजय और उनकी पत्नी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन एंटरटेनमेंट पोर्ट्ल पिंकविला की एक रिपोर्ट की मानें तो ये खबर गलत हैं। तलाक की खबरों के सामने आने के बाद थलापति विजय और संगीता से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, ‘विजय और संगीता के तलाक की खबरें आधारहीन हैं। किसी को नहीं पता कि ये खबरें कहां से शुरू हुईं।’

कहां से शुरू हुई तलाक की अफवाह

दरअसल हाल ही में थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म वरिसु के ऑडियो लॉन्च के वक्त उनकी पत्नी संगीता मौजूद नहीं थीं। इसके अलावा वो एटली और प्रिया की गोद भराई में भी नहीं गईं। जिसके बाद तलाक की खबरों को हवा मिली थी। जबकि, रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त संगीता अपने बच्चों के साथ अमेरिका में छुट्टियां बिता रही थी। यही वजह है कि विजय और संगीता साथ नहीं स्पॉट हुए।

विजय और संगीता की लव स्टोरी

साल 1996 में चेन्नई में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान विजय की मुलाकात संगीता से हुए थी। संगीता सुपरस्टार विजय की बहुत बड़ी फैन थी। जो लंदन से सिर्फ विजय से मिलने के लिए चेन्नई आई थीं। संगीता श्रीलंकन तमिल हैं और उनके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। ऐसे में जब दोनों सितारों की पहली मुलाकात हुई तो ये दोस्ती में बदल गई। बाद में साल 1999 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। इस कपल के दो बच्चे हैं एक बेटा जेसन और बेटी दिव्या। ये जोड़ा अपनी लाइफ में खुश है ।