Vishal Dadlani, Sopore Encounter: जम्मू औऱ कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों पर हमले की घटना के बीच 3 साल के बच्चे की वह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जिसमें बच्चा अपने नाना की लाश पर बैठा रो रहा है। इस तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया। ऐसे में विशाल ददलानी ने आपत्ति जताते हुए संबित पात्रा के विरोध में कहा कि उन्हें ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी चाहिए।

विशाल ददलानी ने लिखा- ‘क्या ट्विटर इंडिया और ट्विटर इस तरह की संवेदनशील चीजें पोस्ट करने के लिए कोई कदम उठाएगा? इस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या शालीनता और सहानुभूति के लिए लोग इस ट्वीट को रिपोर्ट कर सकते हैं?’ विशाल संबित पात्रा के इस ट्वीट को देख कर काफी डिस्टर्ब नजर आए। ऐसे में जब लोगों ने विशाल ददलानी के इस ट्वीट को देखा तो वह कहने लगे- साहब अपनी बारी में कैसे भूल जाते हैं आप।

तो किसी ने उनके पुराने ट्वीट शेयर करना शुरू कर दिए, जिसमें विशाल ने भी इस तरह के ट्वीट पहले सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। एक ने कहा- ‘आप पाकिस्तान के लिए ये सब नहीं देख सकते शायद, आंखें बंद कर लीजिए।’ एक ने गुस्से में आकर कहा- अऱे यार अब वक्त है कि इस विशाल ददलानी का बॉयकॉट करना शुरू किया जाए। तो किसी ने चुटकी लेते हुए कहा- हां मैं आपके सपोर्ट में हूं लेकिन पहले आपके ट्वीट्स और अकाउंट को देखते हैं। आपसे ही क्यों न शुरूआत करें।

