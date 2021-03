Sooryavanshi Release Date: अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फ़िल्म ‘सूर्यवंशी’ के रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म को थियेटर्स में 30 अप्रैल 2021 को रिलीज किया जाएगा। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रविवार को फिल्म के रिलीज डेट को घोषणा की। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कोरोनावायरस के कारण फ़िल्म के रिलीज में हुई देरी को दिखाया गया है।

अक्षय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘हमने आपसे एक सिनेमाई एक्सपीरियंस का वादा किया था और आपको वही मिलने भी वाला है… अब इंतजार खत्म हुआ। आ रही है पुलिस। सूर्यवंशी विश्वभर के सिनेमाघरों में 30 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हो रही है।’

अक्षय कुमार कैटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म का इंतजार पिछले साल से ही दर्शकों को है। यह फ़िल्म पहले 24 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोनावायरस महामारी के कारण इसकी रिलीज़ रोक दी गई। बाद में कहा गया कि फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी। लोगों ने कहा कि फ़िल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा लेकिन मेकर्स ने इसे ओटीटी पर रिलीज नहीं किया। आखिरकार अब इस फिल्म को 30 अप्रैल को थिएटर में देखा जा सकेगा।

We promised you all a cinematic experience and that’s what you will get…the wait is finally over! Aa Rahi Hai Police #Sooryavanshi releasing worldwide in cinemas on 30th April 2021. #Sooryavanshi30thApril pic.twitter.com/IZbczUqmqu

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 14, 2021