Akshay Kumar, Karan Johar, Sooryavanshi: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म को लेकर फैंस काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर मुहीम तक चलने लगी। बॉयकॉट बॉलीवुड स्टार किड्स जैसे हैशटैग सामने आने लगे। तो वहीं करण जौहर की फिल्मों का भी बहिष्कार करने की चर्चा होने लगी।

अब अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है फैंस अपने फेवरेट सुपरस्टार की फिल्म देखने के लिए भी तैयार नहीं हैं। कई ऐसे फैंस हैं जो कह रहे हैं कि बॉलीवुड के नेपोटिज्म मेड लोगों की वजह से सुशांत की जान गई। करण जौहर इस वक्त सबके निशाने पर हैं। ऐसे में लोग उन सभी फिल्मों का बहिष्कार करने की कसमें खा रहे हैं जिनमें करण जौहर का पैसा लगा है। ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज के लिए तैयार है।

अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को लेकर खबर आई थी, कि इस फिल्म का भी बॉयकॉट करने की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। तभी खबर आई कि करण जौहर का नाम ‘सूर्यवंशी’ से अलग कर दिया गया है। हालांकि ये कोरी अफवाह थी। इस बात की पुष्टि ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में की। उन्होंने लिखा- बेहद जरूरी सूचना, खबरें थीं कि करण जौहर अब सूर्यवंशी फिल्म का हिस्सा नहीं हैं? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह साफ हो चुका है।’

IMPORTANT… News doing the rounds of #KaranJohar not being part of #Sooryavanshi is untrue, clarifies #RelianceEntertainment. pic.twitter.com/0IT9qnNdyS

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 1, 2020