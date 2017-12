Soorma: हॉकी प्लेयर वाले अंदाज में कुछ इस तरह नजर आएंगी तापसी पन्नू, देखिए First Look

पूर्व भारतीय कप्तान और हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह की जिंदगी पर सूरमा फिल्म बन रही है। दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में लीड एक्टर का किरदार निभाएंगे जबकि तापसी उनकी प्रेमिका के रोल में नजर आएंगी। निर्माताओं ने पंजाबी स्टार का लुक पहले ही रिलीज कर दिया है। जिसके बाद अब तापसी की बारी है। एक्ट्रेस ने खुद ही फिल्म से अपने लुक को सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो हॉकी टीम की नीली जर्सी पहने हुए नजर आ रही हैं।

तापसी की इस जर्सी पर उनके किरदार का नाम हरप्रीत लिखा हुआ है। उन्होंने इसे कैप्शन दिया है- अगर मैं एक्टर ना होती। यह फिल्म अगले साल 29 जून को रिलीज होगी। बता दें, इस फिल्म के निर्माताओं ने 27 नवंबर को फिल्म का पहला टीजर पोस्टर रिलीज किया था। जिसमें आधा दिलजीत का तो आधा संदीप सिंह का चेहरा नजर आ रहा था। अब इसके बाद इस फिल्म के पोस्टर का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था।

On 29th June, 2018 witness the rise of the #SOORMA – The greatest comeback story of the Hockey Legend #SandeepSingh @Flicker_Singh! @diljitdosanjh @Imangadbedi @sonypicsprodns @SnehaRajani @IChitrangda @shaadesh @thecsfilms pic.twitter.com/cbzFLlG1oY

— taapsee pannu (@taapsee) November 28, 2017