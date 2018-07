Soorma Box Office Collection Day 4: दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म सूरमा बॉक्सऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। शुरूआत में इस फिल्म की कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी दिखाई पड़ी लेकिन दूसरे दिन सूरमा ने ठीक-ठाक रफ्तार पकड़ ली। वीकेंड में जबरदस्त कमाई करने के लिए बाद सूरमा का कलेक्शन भी जबरदस्त साबित रहा। हालांकि रणबीर कपूर स्टारर फिल्म संजू के सामने सूरमा ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने में सफल नहीं रहीं। सूरमा की पहले दिन की कमाई तो कुछ खास नहीं रही लेकिन इसके बाद वीकेंड में फिल्म ने अच्छी शुरूआत पकड़ ली। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सूरमा के कमाई के आंकड़े साझा किए हैं।

तरण के ट्वीट के अनुसार, सूरमा का यह अच्छा वीकेंड साबित रहा। फिल्म ने शुक्रवार को थोड़ी धीमी शुरूआत की लेकिन वीकेंड पर उनसे ठीक-ठाक कलेक्शन किया। रविवार को फिल्म ने पर्याप्त कमाई की। हालांकि इसी तरह अपने कमाई के आंकड़े को कायम रखा फिल्म के काफी महत्वपूर्ण है। फिल्म ने शुक्रवार को 3 करोड़ 20 लाख रुपए, शनिवार को 5 करोड़ 5 लाख रुपए और रविवार को 5 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इस हिसाब से फिल्म का अबतक का कुल कलेक्शन 13 करोड़ 85 लाख रुपए हो गया है।

#Soorma has decent weekend… Considering the low start on Fri morning, the biz did escalate over the weekend, but the jump on Sun wasn't substantial enough… Maintaining the pace on weekdays is important… Fri 3.20 cr, Sat 5.05 cr, Sun 5.60 cr. Total: ₹ 13.85 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 16, 2018