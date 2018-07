Soorma Box Office Collection Day 3: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सूरमा’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। शाद अली के निर्देशन में बनीं ‘सूरमा’ बॉक्सऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म की कहानी हॉकी प्लेयर संदीप सिंह के जीवन पर आधारित है। दिलजीत के अलावा तापसी भी फिल्म में लीड भूमिका में हैं। फिल्म ने ओपनिंग डे पर यानी शुक्रवार को 3 करोड़ 25 लाख रुपए का बिजनेस किया था। नॉन हॉलीडे और नॉन फेस्टिवल रिलीज पर ‘सूरमा’ की कमाई को ट्रेड पंड़ित फेयर बता रहे हैं।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ऑफिशियल ट्विटर पर फिल्म के बारे में लिखा, ‘सुबह के स्लो शो के बाद भी फिल्म ने अच्छा कमाल कर दिखाया है। नॉर्थ इंडिया में फिल्म की ओपनिंग अच्छी रही। वहां दिलजीत का स्टार्डम है। शनिवार और रविवार को फिल्म अच्छा कमाएगी।’ फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार को 5 करोड़ 5 लाख रुपए का बिजनेस किया। तरण ने लिखा, शुक्रवार की तुलना में फिल्म ने शनिवार को कमाई के मामले में 57.81 प्रतिशत की ग्रोथ की है। फिल्म को लोगों की ओर से पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिल्म वीकेंड पर और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। शुक्रवार और शनिवार की कमाई को मिलाकर सूरमा का अबतक का कुल बिजनेस 8 करोड़ 25 लाख रुपए हो चुका है।

#Soorma saw an UPWARD TREND on Day 2… Growth on Sat [vis-à-vis Fri]: 57.81%… Positive word of mouth is reflecting in the BO numbers… Sun biz expected to grow further… Fri 3.20 cr, Sat 5.05 cr. Total: ₹ 8.25 cr. India biz.

फिल्म समीक्षकों ने ‘सूरमा’ को पांच में 3.5 स्टार्स दिए हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ‘संजू’ के सामने सूरमा बॉक्सऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा सकेगी, लेकिन ‘सूरमा’ बॉक्सऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को भारत में 1100 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, वहीं अन्य देशों में 335 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, इस हिसाब से करीब 1435 स्क्रीन्स पर फिल्म को रिलीज किया गया है।

After a slow start in morning shows [North India opening was good due to Diljit Dosanjh’s stardom], #Soorma gathered momentum from evening onwards… Is looking at substantial growth on Sat and Sun thanks to strong word of mouth… Fri ₹ 3.25 cr. India biz.

