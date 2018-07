Soorma Movie Review: दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म ‘सूरमा’ 13 जुलाई यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की कहानी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर संदीप सिंह के जीवन पर आधारित है। सूरमा में एक्टर दिलजीत ने संदीप का रोल अदा किया है। फिल्म की कहानी में संदीप के जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव और हॉकी के लिए जुनून को दिखाया गया है। फिल्म में ऐसी कई मौके आते हैं जब इमोशनल हो जाते हैं। फिल्म के निर्माता सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया, दीपक सिंह और चित्रांगदा सिंह हैं।

फिल्म की कहानी में टर्निंग प्वाइंट तब आता है जब हॉकी प्लेयर संदीप सिंह के साथ एक मैच खेलने के बाद घर वापसी के वक्त हादसा हो जाता है। इस हादसे में संदीप की कमर में गोली लग जाती है जिसके बाद संदीप का कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तमाम तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करने के बाद भी संदीप दो साल के बाद ही हॉकी मैदान में वापसी कर लेते हैं। उनकी वापसी इतनी शानदार होती है कि टीम इंडिया को पाकिस्ताम के साथ हॉकी मैच में जीत भी दिलाते हैं। लाइफ में जीत, हार, मौत और जीवन से संघर्ष करने वाले प्लेयर संदीप की कहानी सूरमा है।

#OneWordReview…#Soorma: HEARTWARMING.

Rating: a href=”https://twitter.com/hashtag/Soorma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Soorma brings to screen one of the greatest comeback stories of a sportsman: hockey legend Sandeep Singh… A brave and inspiring story of will, determination, optimism and passion… Well-directed by Shaad Ali. pic.twitter.com/3zN14I1CTA

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 12, 2018