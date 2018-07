पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सूरमा सिनेमाघरों में आ चुकी है। फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। पहले दिन फिल्म ने दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स को भी फिल्म की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म सूरमा को वनवर्ड रिव्यू में हार्टवार्मिंग कहा है। दिल को छू लेने वाली यह फिल्म हॉकी प्लेयर रह चुके संदीप सिंह की बायोपिक है। फिल्म को तरण आदर्श से 3.5 रेटिंग मिली है। तरण आदर्श कहते हैं कि फिल्म सूरमा स्क्रीन पर बेहद कमाल लग रही है।

यह एक स्पोर्ट्समैन के कमबैक की कहानी है। हॉकी लेजेंड संदीप सिंह एक बहादुर व्यक्तित्व और उनकी इंस्पिरेशनल कहानी आपको और पैशनिट बना देगी। शाद अली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अपने पहले दिन में यानी शुक्रवार को कमाए 3.25 करोड़ रुपए। तरण आदर्श ने इस फिल्म को लेकर कहा है- ‘सुबह के स्लो शो के बाद भी फिल्म ने अच्छा कमाल कर दिखाया है। नॉर्थ इंडिया में फिल्म की ओपनिंग अच्छी रही। वहां दिलजीत का स्टार्डम है। शनिवार और रविवार को फिल्म अच्छा कमाएगी।’ माना जा रहा था कि फिल्म सूरमा रणबीर कपूर की फिल्म संजू के आगे कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएगी। लेकिन दिलजीत की इस फिल्म ने सबका दिल जीत ही लिया। संजू के आगे दिलजीत की फिल्म सूरमा अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

#OneWordReview … #Soorma : HEARTWARMING. Rating: ⭐️⭐️⭐️½ #Soorma brings to screen one of the greatest comeback stories of a sportsman: hockey legend Sandeep Singh… A brave and inspiring story of will, determination, optimism and passion… Well-directed by Shaad Ali. pic.twitter.com/3zN14I1CTA

फिल्म में दिलजीत दोसांझ की परफॉर्मेंस की बात करते हुए तरण आदर्श लिखते हैं-शो में दिलजीत का डेडिकेशन नजर आता है। तापसी पन्नू फिल्म में जम रही हैं। अंगद बेदी की अदाकारी भी काफी प्रभावित करती है। पिंक के बाद इनकी अदाकारी ने काफी दिल को छुआ और आकर्षित किया। विजय राज और सतीश कौशिक फिल्म में कमाल कर रहे हैं।

After a slow start in morning shows [North India opening was good due to Diljit Dosanjh’s stardom], #Soorma gathered momentum from evening onwards… Is looking at substantial growth on Sat and Sun thanks to strong word of mouth… Fri ₹ 3.25 cr. India biz.

