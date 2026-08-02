एक्टर सूरज पंचोली ने जिया खान सुसाइड केस में 14 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है। इसका असर उन पर काफी गहरा रहा। जिस समय उन्हें अपने करियर पर ध्यान देना था, एक्टर उस समय कोर्ट कचहरी और अपने ऊपर चल रहे मुकदमें के बीच फंसे थे, हालांकि 14 साल बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।

अब एक्टर ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर सवाल उठाया है जिसमें अब भी जिया खान की मौत के मामले को अनआन्सर्ड बताया जा रहा है। सूरज पंचोली ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए अपने 14 साल के दर्द को भी साझा किया, साथ ही उनसे जुड़ी खबरों को पूरी सच्चाई से दिखाने के लिए मीडिया से विनती की।

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सूरज पंचोली ने अपने पोस्ट में लिखा- “कृपया यह स्पष्ट करें कि आपके अनुसार आखिर कौन-से “अनुत्तरित सवाल” बाकी हैं, और जो भी लिखें या दिखाएं, वह पूरी तरह तथ्यों पर आधारित हो।”

“मैंने 14 वर्षों तक अदालत में मुकदमा लड़ा। इस मामले का फैसला तथ्यों, सबूतों और कानून के आधार पर हुआ। अदालत ने मुझे बरी कर दिया, और कानूनी प्रक्रिया में कोई भी “अनुत्तरित प्रश्न” बाकी नहीं है। जो भी व्यक्ति सच्चाई जानना चाहता है, वह अदालत के सार्वजनिक रिकॉर्ड और मुकदमे की पूरी कार्यवाही देखकर तथ्यों को समझ सकता है।”

मैं जिया को सिर्फ 4 महीने से जानता था

“जब यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, तब मेरी उम्र केवल 20 वर्ष थी। मैं उन्हें मुश्किल से चार महीने से जानता था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह भीतर ही भीतर किन मानसिक और भावनात्मक संघर्षों से गुजर रही थीं। उस उम्र में मैं इतना परिपक्व नहीं था कि किसी के भीतर छिपे इतने गहरे दर्द को समझ पाता। इसके बाद जो हुआ, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी।”

“अगले 14 साल मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने की लड़ाई में बिताए। ये वही साल थे, जब मुझे अपना भविष्य बनाना चाहिए था। लेकिन मेरी पूरी जवानी और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस मुकदमे के बोझ तले गुजर गया। हर दिन मेरे मन और दिल पर क्या बीती, यह केवल मैं ही जानता हूं।”

14 साल लग गए बेगुनाही साबित करने में

एक्टर ने लिखा, “मेरी बेगुनाही साबित करने की एकमात्र जगह अदालत थी। मैंने न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखा, और 14 वर्षों के बाद अदालत ने मुझे बरी कर दिया। इसके बावजूद यदि कुछ लोग आज भी मुझे दोषी मानना चाहते हैं, तो सच कहूँ, मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कर सकता हूं।”

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“सिर्फ इसलिए कि मैंने इतने वर्षों तक चुप्पी बनाए रखी, किसी को भी यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह मेरे बारे में कुछ भी लिखे या दिखाए। सम्मानवश मैंने कभी सार्वजनिक रूप से उन व्यक्तिगत आघातों या संघर्षों का ज़िक्र नहीं किया, जो उन्होंने मुझसे साझा किए थे। मैंने हर परिस्थिति में उनकी निजता का सम्मान किया। बदले में मैं केवल यही अपेक्षा करता हूँ कि मेरे साथ भी वही निष्पक्षता और सम्मान बरता जाए।”

गलत खबर ना दिखाने की अपील

सूरज ने लिखा, “आपमें से बहुतों के लिए यह शायद सिर्फ एक खबर या एक और कहानी हो सकती है। लेकिन मेरे लिए यह मेरी पूरी ज़िंदगी रही है। हर गैर-जिम्मेदाराना हेडलाइन, हर भ्रामक वीडियो और हर झूठी कहानी मेरे जीवन के उस दर्दनाक अध्याय को फिर से खोल देती है, जिससे बाहर निकलने की मैं वर्षों से कोशिश कर रहा हूं।”

अपनी बात के आखिर में एक्टर ने कहा, “मेरी बस इतनी-सी विनती है कि इस विषय को ईमानदारी, जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और पेशेवर निष्पक्षता के साथ देखें। यदि आप मेरी कहानी बताना चाहते हैं, तो कृपया पूरी सच्चाई के साथ पूरी कहानी बताइए।”