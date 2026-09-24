हाल ही में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर रहीं दिशा सालियान केस में कई नाम जुड़े हैं। इनमें एक नाम एक्टर सूरज पांचोली का भी आया है। जिसे लेकर उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका नाम इस केस में गलत जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो कभी दिशा से मिले तक नहीं हैं।

सूरज पांचोली ने इंस्टाग्राम पर लंबी चौड़ी पोस्ट की है। जिसमें उन्होंने लिखा, “मैं एक बार फिर यह कह रहा हूं और मुझे इसे दोहराना पड़ रहा है, क्योंकि शायद लोग अब भी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी में कभी दिवंगत दिशा सालियान या आदित्य ठाकरे से नहीं मिला। एक बार भी नहीं। न सीधे तौर पर और न ही किसी दूसरे तरीके से। इसके बावजूद ऑनलाइन गालियां बंद नहीं हुई हैं। मुझे हर तरह के नाम से बुलाया गया है और जान से मारने की धमकियां तक मिली हैं। लोगों को लगता है कि शायद मैं डर गया हूं। मैं डरा हुआ नहीं हूं।”

उन्होंने आगे लिखा, “मैंने अपनी जिंदगी के कई साल यह देखते हुए बिताए हैं कि मेरा नाम उन चीजों में घसीटा गया, जिनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं था। मैं अपनी जिंदगी के कई साल पहले ही खो चुका हूं, जिन्हें मैं कभी वापस नहीं पा सकता। अब जब मैं अपनी जिंदगी, करियर और भविष्य को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं दोबारा ऐसा होते हुए चुप नहीं रहूंगा। अगर मैं डरा हुआ होता तो चुप रहता, जैसा कि कई दूसरे लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके बिल्कुल उलट कर रहा हूं। क्योंकि मेरे पास छिपाने या भागने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने लिए आवाज उठा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरा दिल साफ है। आखिरकार यह मेरा नाम, मेरी जिंदगी और मेरा भविष्य है, जिसके साथ मुझे जीना है।”

इसके बाद उन्होंने लिखा, “और मैं यह अपने लिए कर रहा हूं। मैं उन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता जो मैं देख रहा हूं। मेरे लिए यह साफ है कि मुझे इस मामले में घसीटने और मेरे खिलाफ नफरत फैलाने की कई कोशिशें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कुछ लोगों को मेरे परिवार के सदस्यों से कुछ समस्याएं हैं। वे समस्याएं जो भी हों, कृपया उनकी सजा मुझे न दें। मेरा किसी से कोई निजी विवाद नहीं है। मेरा कोई राजनीतिक गठजोड़ नहीं है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है और न ही किसी को बचाने या किसी पर हमला करने में मेरी कोई दिलचस्पी है। इसलिए मैं जांच एजेंसियों से सिर्फ एक अनुरोध करता हूं। कृपया इस मामले की पूरी तरह, निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी और देरी के जांच करें। अगर मेरे खिलाफ कोई छोटा सा सबूत या इस मामले से जुड़ी कोई भूमिका सामने आती है, तो मैं कानून द्वारा तय की जाने वाली किसी भी सजा का सामना करने के लिए तैयार हूं।”

यह भी पढ़ें: ‘मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला’, FIR में नाम आने के बाद आदित्य ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया

सूरज पांचोली ने मीडिया से की अपील

अंत में उन्होंने लिखा, “लेकिन अगर जांच एजेंसियों की जांच में यह साबित होता है कि मेरा इससे सच में कोई लेना-देना नहीं है, तो मैं जांच एजेंसियों और तथाकथित ‘ईमानदार मीडिया’ से अनुरोध करता हूं कि वे यह बात भी उतनी ही स्पष्टता से सामने रखें। मेरे लिए यह देखना बेहद दुखद है कि मीडिया का एक वर्ग इस मामले को किस तरह पेश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यह मनोरंजन या डिनर टाइम की कहानी हो सकती है, लेकिन यह मेरी जिंदगी है। हर हेडलाइन, हर आरोप और हर अटकल के पीछे एक असली इंसान है, जिसे उसके परिणामों के साथ जीना पड़ता है। मैं यह भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि जो कुछ मैं देख रहा हूं, उसमें मेरे नाम को घसीटने और मेरे खिलाफ नफरत फैलाने की कई कोशिशें उन लोगों की वजह से हैं, जिन्हें मेरे परिवार के कुछ सदस्यों से परेशानी है।”

क्या है दिशा सालियान केस?

दिशा सालियान ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर के तौर पर काम किया था। जून 2020 में मुंबई के मलाड मेंएक बिल्डिंग से गिरने के बाद उनकी मौत हुई थी, जिसे शुरुआत में हादसा माना गया। दिशा के पिता की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2026 को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।