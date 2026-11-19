बॉलीवुड की फिल्मों में रंगों का इस्तेमाल सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि कहानी और किरदारों के एहसास को बयां करने के लिए भी किया जाता है। राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों में आपने खासतौर पर पीले रंग को बार-बार देखा होगा। फिर चाहे बात ‘मैंने प्यार किया’ की हो या ‘हम आपके हैं कौन’ की, पीला रंग इन फिल्मों का अहम हिस्सा रहा है।

अब ऐसे ही उनकी आने वाली नई फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’में शरवरी और आयुष्मान का एक गाना है जिसमें उन्होंने भी पीले रंग का आउटफिट पहना है। इस बारे में फिल्म के निर्देशक सूरज बड़जात्या से सवाल किया गया। जिसका जवाब देते हुए उन्होंने इसके पीछे की असल वजह बताई।

राजश्री फिल्मों में पीले रंग का महत्व

एक्ट्रेस शरवरी वाघ फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ के रोमांटिक मॉनसून गाने ‘सावन आया है’ में आयुष्मान खुराना के साथ पीली साड़ी में नजर आ रही हैं। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर इसी पर उनसे सवाल किया गया तो निर्देशक सूरज बड़जात्या ने बताया कि उन्हें ये रंग काफी खुशी देता है और ये उनका मन पसंद रंग है।

ये सब साल 1989 में शुरू हुआ था जब भाग्यश्री ने ‘दिल दीवाना’ गाने में पीला रंग पहना था। ये रंग मुझे सनी टाइम, खुशी के पल दिखाता है। जब भी मेरी फिल्म में किसी एक्ट्रेस ने खुशी का पल प्ले किया है, तब उन्होंने ये रंग पहना है।

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जब आयुष्मान खुराना ने शरवरी को कहा कढ़ी-चावल

इस बात में सुप्रिया पाठक ने भी अपनी बात रखते हुए सूरज बड़जात्या से कहा कि आपको पीले रंग से प्यार इसलिए भी है क्योंकि आपका नाम सूरज है। इस पूरी बातचीत में एक हंसी का रंग घोलने के लिए आयुष्मान कहते हैं कि जब शरवरी ने गाने की शूटिंग के लिए पीले रंग की साड़ी पहनी तो उन्होंने शरवरी को देखकर कहा था कि वह बिल्कुल कढ़ी चावल लग रही हैं। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जोर से हंसने लगे।

फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ कब रिलीज होगी

राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एक्ट्रेस गीता अग्रवाल ने कहा उन्हें इतनी छूट किसी निर्देशक के साथ काम करने पर नहीं मिली है। उनके साथ काम करना काफी शानदार था।

फिल्म ये प्रेम मोल लिया 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ शरवरी वाघ, सुप्रिया पाठक, अनुपम खेर, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, शाद रंधावा जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।