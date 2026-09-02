नेपाल में बाढ़ ने कई इलाकों में मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस बीच अभिनेता सोनू सूद वहां पहुंचे और उन्होंने बाढ़ प्रभावित जगहों का दौरा किया। अभिनेता ने मौके पर पहुंचकर वहां की स्थिति को करीब से देखा और प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। अब उन्होंने एएनआई से बात करते हुए लोगों से मदद करने की अपील भी की है।

नेपाल पहुंचे सोनू सूद

एएनआई से बात करते हुए एक्टर ने कहा, “जिस तरह की तबाही आपके सामने है, वो बहुत बड़ी है। आप उस हरे घर को देख सकते हैं, जिसे लोग चमत्कारी घर कह रहे हैं, क्योंकि ये बाढ़ के दौरान भी बचा हुआ है। लेकिन गांव का पूरा दूसरा हिस्सा तबाह हो चुका है और वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम वहां जाना चाहें, तो हमें वहां पहुंचने में करीब नौ घंटे लगेंगे।”

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सोनू सूद ने आगे कहा, “जब मैं उन परिवारों के बारे में सोचता हूं, जो यहां फंसे हुए हैं, जिनके घर चले गए हैं और जिनके परिवार के लोग भी नहीं रहे, तो मेरा दिल टूट जाता है। लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सभी उनकी मदद के लिए कुछ कर पाएंगे, ताकि नेपाल एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हम अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि हम सबसे मुश्किल जगहों तक पहुंचें और जितनी भी मदद हो सके, वहां पहुंचाएं।”

सोनू सूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्यवाद

एक्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, “मुझे लगता है कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद। नेपाल को जिस तरह की मदद दी गई है, वो तारीफ के लायक है। हमें यह मदद आगे भी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि नेपाल को इसकी जरूरत है। जब मैं यहां आकर इन परिवारों से मिलता हूं, तो मुझे पता है कि उनकी परेशानी कुछ हफ्तों या महीनों में खत्म नहीं होने वाली है। हमें लगातार उनकी मदद करनी होगी। यही एक तरीका है, जिससे हम उन्हें फिर से सामान्य जिंदगी में वापस ला सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “आप तबाही का मंजर देख सकते हैं। अगर हम अभी उनकी मदद नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? सभी बड़े कॉरपोरेट्स को आगे आना चाहिए और यहां अपनी CSR गतिविधियों के जरिए कुछ अच्छा करना चाहिए। अगर आपको हमारी, मेरी या सूद चैरिटी फाउंडेशन की किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। हमसे बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं।” बता दें कि नेपाल बाढ़ में मरने वाले लोगों की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है और करीब 4,000 लोग अब भी लापता हैं।

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