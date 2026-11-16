हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर शरद कपूर मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘जोश’ में नजर आ चुके शरद फिलहाल स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल मुश्किलों के बारे में कई वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद शरद कपूर सुर्खियों में आ गए।

शरद ने फिल्म इंडस्ट्री से खुलेआम काम और जनरल सपोर्ट के लिए अपील की थी, ताकि वो अपने मौजूदा हालत से बाहर निकल सकें। उनकी इस इमोशनल अपील के बाद, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां मदद के लिए आगे आई हैं।

शरद से मिले सोनू सूद

सोनू सूद ने शरद के हालातों को सुधारने में काफी दिलचस्पी दिखाई है। सोनू हाल ही में शरद कपूर से मिले और उनकी एक्टिंग में वापसी में मदद करने वाले काम के मौकों पर बात की। दोनों की मुलाकात का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सोनू, शरद को गले लगाते नजर आ रहे हैं।

इसके अलावा बताया जा रहा है कि सोनू सूद ने एक्टर के पैर की चोट के इलाज के लिए एक मेडिकल टीम भी ऑर्गनाइज की है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि शरद कपूर को जरूरी मेडिकल सप्लाई मिलती रहे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान ने भी शरद से संपर्क किया है और उनका हाल-चाल पूछा है। एक्टर की पब्लिक अपील के बाद सलमान ने उन्हें अपना सपोर्ट दिया और आर्थिक रूप से उनकी मदद भी कर रहे हैं ताकि शरद अपनी मौजूदा जरूरतों को पूरा कर सकें।

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हॉलीवुड में करेंगे डेब्यू शरद

इस बीच शरद कपूर को पहले ही एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट मिल चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ‘अगर हम एक-दूसरे की बुराई करेंगे, तो पब्लिक को भी हमारी बुराई करने का मौका मिलेगा। मुझे पहले ही एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिल चुका है, जिसे मैं जनवरी में शुरू करने वाला हूं। मैं बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना जारी रखूंगा। ये मेरा देश है। जैसे ही मैं दो महीने में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, सब कुछ फिर से ट्रैक पर आ जाएगा।’

कई सालों तक लाइमलाइट से दूर रहने के बाद एक्टर की सोशल मीडिया पर हाल की एक्टिविटी ने फैंस के बीच चिंता बढ़ा दी थी। शरद की सेहत और रहने की स्थिति को लेकर सभी के मन में सवाल थे। वायरल वीडियो में एक्टर को चलने-फिरने में दिक्कतों से जूझते हुए देखा गया। उन्होंने अपने पालतू कुत्तों को छोड़ने के अपने मुश्किल फैसले के बारे में भी बताया था, क्योंकि अब वह उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे।

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कौन हैं शरद कपूर?

शरद कपूर, हिंदी और बंगाली सिनेमा का जाना माना चेहरा हैं। उन्हें 2000 में आई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म ‘जोश’ से पहचान मिली थी। इसमें वो विलेन बने थे। ‘जोश’ के लिए शरद को बेस्ट विलेन का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था। इसके अलावा उन्हें ‘जय हो’, ‘तमन्ना’, ‘लक्ष्य’, ‘जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी’ और ‘एलओसी: कारगिल’ जैसी फिल्मों में भी काम किया है।