बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की दरियादिली के कायल हुए फैंस

एक्टर सोनू सूद इन दिनों कोरोनावायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच लोगों की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। लेकिन मदद करने का जज्बा उनका आज का नहीं है। ट्विटर पर सोनू के एक फैन ने उन्हें टैग करते हुए लिखा, ‘सर मैं आपको 1994 से जनता हूं ।उस समय भी आप अपने दोस्त के मदद के लिए मोटरसाइकिल गिरवी रखने के लिए रेडी रहते थे और आज भी उसी जज़्बे से लोगों की मदद कर रहे है । बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । बाबा से आपके बारे में बात होती रहती है।’ अपने इस फैन के ट्वीट को देख सोनू खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने जवाब दिया, ‘अच्छी यादाश्त है आपकी।’

सोशल मीडिया पर फैन के इस घटना के जिक्र के बाद यूजर्स सोनू सूद की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने सोनू की तारीफ करते हुए लिखा, ‘गरीब मजदूरों के दिल मे जगह बना ली आपने सोनू जी’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘सोनू सूद सर आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है दुनिया मे होंगे बड़े बड़े एक्टर्स लेकिन आप इंसानियत के सबसे बड़े हीरो है सर आपने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है आपको ढेर सारा प्यार।’

