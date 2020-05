बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इस वक्त प्रवासी मजदूरों एवं दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए ‘मसीहा’ बनकर आए हैं। उन्होंने बिना सरकार की मदद के अकेले ही हज़ारों लोगों को बसें चलवा कर उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। हाल ही में सोनू सूद को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में बुलाकर उनसे बात की। सोनू से बातचीत और मुलाकात का फोटो गवर्नर ने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, सोनू सूद को आज राजभवन में बुलाया गया था। श्री सूद ने प्रवासी लोगों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने और उन्हें भोजन मुहैया कराने के बारे में जानकारी दी। हमने उनके इस महान कार्य की सराहना की और उन्हें इन प्रयासों में अपना पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया।’

वहीं इससे पहले सोनू सूद ने केरल में फंसी 177 महिला मजदूरों को फ्लाइट से उनके घर ओडिशा तक पहुंचाया है। जिसके बाद वहां के सीएम नवीन पटनायक ने सोनू सूद का शुक्रिया अदा करते हुए उनके लिए एक ट्वीट कर लिखा, ‘ओडिशा की लड़कियों की आगे आकर मदद के लिए सोनू सूद आपका शुक्रिया। नेशनवाइड लॉकाडाउन के कारण केरल में फंसी लड़कियों को सही सलमात घर तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। मानवता के लिए उठाया गया आपका ये कदम सराहनीय है।’

Thank Bollywood actor @SonuSood for coming forward to help #Odisha girls, stranded in Kerala during nationwide #COVID19 lockdown, to reach home safe. His humanitarian gesture is indeed commendable. — CMO Odisha (@CMO_Odisha) May 29, 2020

सीएम के इस ट्वीट को देख सोनू सूद ने लिखा, आपके इन हौंसला अफजाई भरे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगा कि हमारी फंसी हुई बहनों को उनके घरों में वापस पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। देश में कहीं भी फंसे लोगों की मदद करके उन्हें घर पहुंचाने का हमारा काम जारी रहेगा।’ गौरतलब है कि सोनू सूद ने अब मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है।

Thank you so much for your encouraging words sir. I felt it was my duty to get our stranded sisters back to their homes. Will continue to support people struck anywhere in our country. https://t.co/XiQn5emOsB — sonu sood (@SonuSood) May 30, 2020

उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, ‘मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों। अगर आप मुंबई में है और अपने घर जाना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें 18001213711 और बताएं कि आप कितने लोग हैं, अभी कहां पर हैं और कहां जाना चाहते हैं। मैं और मेरी टीम जो भी मदद कर पाएंगे हम जरूर करेंगे।’

