Sonu Sood: सोनू सूद ने लॉकडाउन में गरीब मजदूरों और प्रवासियों की खूब मदद की औऱ अभी भी एक्टर लगातार इस ओर काम कर रहे हैं। प्रवासियों की मदद के लिए जहां देश भर में सोनू सूद की तारीफ और सराहना की जा रही है, वहीं कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस बीच सोनू सूद को लेकर एक ट्वीट पोस्ट कर दिया। पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा- ‘महाराष्ट्र सरकार इस समय एक साथ पेशवाई, सांप्रदायिक मीडिया, बीजेपी, आरएसएस और राजभवन के निशाने पर है। सोनू सूद का प्रोजेक्ट ये है कि महाराष्ट्र सरकार मजदूरों की मदद नहीं कर रही है, मैं कर रहा हूं। इसलिए बीजेपी के बड़े-बड़े नेता उसकी तारीफ कर रहे हैं। मीडिया उसे हीरो बना रहा है।’ पत्रकार दिलीप मंडल के इस ट्वीट को देख कर एक्टर कमाल आर खान उनपर भड़कते दिखे।

ऐसे में केआरके ने भी पत्रकार को करारा जवाब देते हुए ट्वीट किया। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा- ‘आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसी को बवजह ये कह रह हैं, जो कितने ही गरीब लोगों की मदद कर रहा है। आप लोगों ने सोनू को ये मौका ही क्यों दिया कि सोनू को आगे आकर ये करना पड़ा? आपने क्यों नहीं किया?’

इस ट्वीट को देख कर अन्य ट्विटर यूजर ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा- ‘वैसे तो मैं केआरके के कथन से कभी सहमत नहीं होता, लेकिन आज उन्होंने बहुत सही और सटीक बात कही है।’ दूसरे यूजर ने कहा- ‘बिल्कुल सही कह रहे हो, सोनू सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग कहीं लुक्खे गरीबों का हक खा रहे है और दूसरो को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ऐसे लोगों को थोड़ी अक्ल देना और थोड़ी मेहनत करना भी सिखाना। ऐसे लोग मुफ्त की खाकर सिर्फ राजनीति करते हैं। सोनू सर ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए।’

You must be ashamed to accuse someone, who has done so much for poor people. Why did you give chance to @SonuSood to do all that? Why you didn’t do that? Because you are a Luukha and you will remain Lukkha in ur entire life. https://t.co/ifKmz8u4nF

— KRK (@kamaalrkhan) May 31, 2020