भारत में iPhone 18 Pro लॉन्च हो गया है और लोग इसे खरीदने के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं। इंटरनेट पर तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लोग आईफोन स्टोर के बाहर घंटों लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। विक्की कौशल, जेनेलिया डिसूजा समेत कुछ एक्टर्स ने भी ये फोन खरीद लिया है। इसी बीच एक्टर सोनू सूद ने एप्पल के इस फोन के लिए दीवानगी दिखाने वालों को नसीहत दी है और साथ ही समाज को बेहतर बनाने के लिए बारे में सोचने की अपील की है।

सोनू सूद ने एक्स पर एप्पल स्टोर पर लगी भीड़ की तस्वीर शेयर की। जो शायद आईफोन 16 के लॉन्च के समय की। क्योंकि पीछे शीशे पर 16 प्रो लिखा है। जिसके साथ उन्होंने लिखा, “नया फोन, नई EMI… वही पुराने बिल! शायद अब वक्त है कि हम सिर्फ फोन अपग्रेड करने के लिए नहीं, बल्कि बदलाव लाने के लिए कतार में खड़े हों। असली अपग्रेड एक बेहतर समाज है।”

बता दें कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की भारत में बिक्री 18 सितंबर से शुरू हो गई है। iPhone 18 Pro के 256GB मॉडल की कीमत 1,64,900 रुपये है। इसके 512GB मॉडल की कीमत 1,89,900 रुपये, 1TB की 2,39,900 रुपये और 2TB मॉडल की कीमत 3,14,900 रुपये है। ऐसे में सोनू सूद का ये पोस्ट तमाम लोगों को सही लग लग रहा है।

New phone, new EMI… same old bills! 😂 Maybe it’s time we queue up to make a difference, not just upgrade our phones. The real upgrade is a better society. ❤️ pic.twitter.com/WBVDzGrbaV — sonu sood (@SonuSood) September 18, 2026

सोनू सूद की पोस्ट पर यूजर्स ने क्या कहा?

सोनू सूद की पोस्ट पर कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया। अरविंद नाम के एक यूजर ने लिखा, “सच कड़वा है, लेकिन सच है। डेढ़ लाख रुपये का फोन हाथ में लेकर आप सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन अपनी अहंकार की भूख मिटाने के लिए आधी रात से लाइन में खड़े हैं। काश देश के युवा समाज को बदलने के लिए भी इतनी ही उत्सुकता दिखाते।”

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आइकन्स ऑफ इंडिया नाम के यूजर ने लिखा, “यह किसी वायरस से कम नहीं है। दुख की बात है कि इसका कोई इलाज नहीं है।” इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज नाम के एक अकाउंट से सोनू सूद को सलाह दी गई कि वो ये ज्ञान इंडस्ट्री के लोगों को दें। कमेंट में लिखा, “सर अगली बार, मैं चाहूंगा कि आप यही ज्ञान अपनी इंडस्ट्री के लोगों को भी दें, जहां दिखावा अपने चरम पर है। कृपया आम लोगों को इससे दूर रखें।”

सोनू सूद की फिल्में

सोनू सूद के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो ‘जोधा अकबर’, ‘सिंह इज़ किंग’, ‘दबंग’, ‘शूटआउट एट वडाला’, ‘आर… राजकुमार’, ‘हैप्पी न्यू ईयर’, ‘पलटन’, ‘सिंबा’ और ‘सम्राट पृथ्वीराज’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा वो तेलुगु फिल्म ‘अरुंधति’ में नजर आए। 2025 में सोनू सूद ने फिल्म ‘फतेह’ से निर्देशन की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग करने के साथ-साथ इसे प्रोड्यूस भी किया था।