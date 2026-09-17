सोनू निगम ने एक वीडियो को लेकर अपनी बात रखी है, जिसमें वो सलमान खान की सिंगिंग का मजाक उड़ाते दिख रहे है। सोनू ने ये भी कहा है कि इंटरनेट अविश्वसनीय है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो किसी पाकिस्तानी लड़की के वीडियो पर रिएक्शन दे रहे थे, जिसे इंटरनेट की मदद से सलमान खान का वीडियो बना दिया गया है।

जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, उसमें लिखा है कि सोनू निगम सलमान खान की सिंगिंग को रोस्ट कर रहे हैं। वीडियो में सोनू निगम टीवी पर सलमान खान का गाना चलता देखकर उसकी ओर इशारा करते हुए कहते नजर आ रहे हैं, “दिमाग खराब हो गया, अभी भी लोग फूट-फूट कर रो सकते थे, ये पता नहीं था।”

इस वीडियो पर सोनू निगम ने सफाई दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “इंटरनेट पर कुछ भी देखने को मिल सकता है। मुझे ये एडिट किया हुआ वीडियो मिला। ये मेरी प्रतिक्रिया एक पाकिस्तानी बच्ची सिंगर के लिए थी।”

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सोनू निगम के कई फैंस ने भी वीडियो का असली संदर्भ बताया। एक यूजर ने लिखा, “मुझे ये वीडियो याद है। सोनू जी ‘बोल हू’ गाने में पाकिस्तानी बच्ची हदिया हाशमी की सिंगिंग पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। इंटरनेट वाकई हैरान करने वाला है।” एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, “हां, ये ‘नेसकैफे बेसमेंट’ के ‘बोल’ गाने के लिए था।”

यह वीडियो असल में साल 2020 में रिकॉर्ड किया गया था। उस समय सोनू निगम पाकिस्तानी सिंगर हदिया हाशमी के ‘बोल हू’ गाने पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। ओरिजिनल वीडियो में सोनू निगम हदिया हाशमी की सिंगिंग का आनंद लेते हुए नजर आए थे और बाद में भावुक गए। उन्होंने अपना फोन टीवी की ओर किया था, जहां हदिया की परफॉर्मेंस चल रही थी। इसके बाद वह कहते हैं, “बहुत लंबे समय के बाद किसी चीज ने मेरे दिल को इतना छुआ है। क्या बात है। भगवान उसे आशीर्वाद दें।” इसके बाद वह कहते हैं, “उसका नाम हदिया है, मेरा ख्याल है।” यह कहते हुए सोनू निगम भावुक गए।

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इसके बाद भी सोनू निगम इस युवा सिंगर की तारीफ करते हुए कहा था, “जावेद जाफरी ने मुझे ये गाना भेजा था। बहुत लंबे समय के बाद मैंने इतना अच्छा कुछ सुना है। दिमाग खराब हो गया। मैं पूरी तरह से प्रभावित हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज भी इंसान फूट-फूट कर रो सकता है, जब कोई गाना गा रहा हो।”