Sonu Nigam: कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते देश में इन दिनों लॉक डाउन घोषित किया गया है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। कई सेलिब्रिटीज तो ऐसे हैं, जो लॉक डाउन से पहले छुट्टी मनाने या शूट के सिलसिले में बाहर गए थे, लेकिन अब वे वहीं फंस गए हैं। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम भी उन्हीं सेलेब्स में से एक हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू निगम (Sonu Nigam) दुबई गए थे, लेकिन लॉक डाउन के चलते फिलहाल वे वहीं फंस गए हैं। इस बीच साल 2017 में ‘अजान’ को लेकर दिये गए बयान की वजह से वे फिर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि सोनू निगम ने दुबई में होने की वजह से डर के नाते अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है।

एक यूजर ने ट्वीट किया, ‘सोनू निगम इन दिनों दुबई में फंसे हैं। वहां तो बेचारे को हरदम अजान सुनाई देती होगी। अब वे दुबई में अजान के खिलाफ कब ट्वीट करने वाले हैं?’ समरीन नाम की अन्य ट्वीटर यूजर ने लिखा, ‘भारत के मशहूर सिंगर सोनू निगम ने 3 साल पहले अजान बैन करने की मांग की थी। इन दिनों वे दुबई में हैं। ट्विटर पर आक्रोश के बाद उन्होंने अपना अकाउंट ही डिएक्टिवेट कर दिया…’।

One should have a right to comment on #SonuNigam the day you connect and heal as many hearts as his music has.

एक और यूजर ने लिखा, ‘कभी सोनू निगम को अजान से दिक्कत थी। इन दिनों वे दुबई में हैं। खाड़ी देशों के कुछ लोगों ने उनके पुराने ट्वीट को लेकर उनकी आलोचना की। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि उस पेड़ की डाली को कभी न काटें, जहां आपको रहना है…’।

Sonu Nigam is Stranded in Dubai, and that poor Soul must be Listening to the Azaan all the time.

When is he going to Tweet against Azaan in Dubai..??

