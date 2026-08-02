अपनी सुरीली आवाज से तीन दशकों से ज्यादा समय तक करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले सोनू निगम एक बेहतरीन गायक रहे हैं। अब हाल ही में उन्होंने अपने करियर के उस मुश्किल दौर को याद किया, जब कॉपीराइट और रॉयल्टी की मांग उठाने पर उन्हें बड़े म्यूजिक लेबल्स का विरोध झेलना पड़ा। सोनू का कहना है कि इस लड़ाई की वजह से उन्हें पेशेवर नुकसान हुआ, लेकिन इसी संघर्ष ने म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर्स के हक को लेकर बड़ा बदलाव भी लाया।

क्या बोले सिंगर सोनू निगम?

बता दें कि सोनू निगम लंबे समय से सिंगर्स के कॉपीराइट और रॉयल्टी के अधिकारों की बात करते रहे हैं। उनका कहना था कि कलाकारों को उनके काम का सही हक और उचित भुगतान मिलना चाहिए। उन्होंने कई बार म्यूजिक इंडस्ट्री की उन नीतियों की आलोचना की, जिन्हें वह गलत मानते थे। उस समय उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ गानों में उनकी रिकॉर्ड की हुई आवाज हटाकर किसी और की आवाज इस्तेमाल कर ली गई, क्योंकि उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया था।

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कोमल नाहटा के पॉडकास्ट ‘गेम चेंजर्स: द म्यूजिक सीरीज’ में बात करते हुए सोनू निगम ने कहा, “मेरा समय आया, फिर चला गया और अब दोबारा लौट आया है। जब मैं अपने करियर के शिखर पर था, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे एल्बम आते थे, लोग उनके दीवाने हो जाते थे और मेरे पोस्टर भी खूब बिकते थे। फिर मैंने कॉपीराइट का मुद्दा उठाया। टी-सीरीज ने मुझे बैन कर दिया और जी म्यूजिक ने भी मेरे साथ काम करना बंद कर दिया। उनका कहना था कि मैं एक्टिविस्ट बन गया हूं।”

स्टेज पर गाने से नहीं रोक सकते: सोनू

सोनू निगम ने आगे कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ पर बैन लगेगा। मुझे लगा था कि हम आखिरकार इस मसले को सुलझा लेंगे, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। जब ​​मुझे लगा कि मेरे लिए रास्ते बंद हो रहे हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि भले ही वे मुझे गाने देना बंद कर दें, लेकिन वे मुझे स्टेज पर परफॉर्म करने से कभी नहीं रोक सकते।”

सिंगर ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, “आज हालात बदल गए हैं। वही म्यूजिक कंपनियां अब सिंगर्स को रॉयल्टी दे रही हैं। आज हम मिलते हैं, साथ बैठते हैं और खाना भी खाते हैं। किसी न किसी को यह लड़ाई लड़नी ही थी। भगवान ने मुझे सिर्फ गाने के लिए नहीं बनाया था।

उन्होंने मुझे एक मकसद दिया और उस काम को आगे बढ़ाना जिसे लता मंगेशकर जी ने शुरू तो किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाई थीं। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझसे कहा हो कि तुम अपने करियर के पीक पर इसे छोड़कर यह चुनौती स्वीकार करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो किसी और में इतनी हिम्मत नहीं होगी।”

इसके आगे उंहोने कहा, “जब कानून बदले, तब म्यूजिक कंपनियों को एहसास हुआ कि मैंने कभी गलत मांग नहीं की थी। फिर समय बदला और सभी कंपनियां दोबारा मेरे पास आईं। आज हमारे रिश्ते अच्छे हैं।”

2012 में आया कॉपीराइट अधिनियम

बता दें कि साल 2012 में भारत में कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम लागू किया गया, जिससे कलाकारों और सिंगर्स के अधिकार मजबूत हुए और रॉयल्टी से जुड़े अहम प्रावधान जोड़े गए। इसके बाद धीरे-धीरे म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर्स को रॉयल्टी देने का चलन बढ़ा। जब सोनू से पूछा गया कि क्या उन्होंने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था, तो उन्होंने कहा, “मैं कौन होता हूं किसी को माफ करने वाला? मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि किसी को माफ करूं।”

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