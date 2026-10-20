पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े बयान को लेकर विवादों में आए सिंगर सोनू निगम ने एक बार फिर कन्नड़ लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी किसी बात से अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने एक वीडियो मैसेज शेयर करते हुए माफी मांगी है।

सोनू निगम ने यह भी कहा कि किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए उन्हें हजार बार भी सॉरी बोलना पड़े, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हाल ही में सोनू निगम के पुराने बयान के विरोध में कर्नाटक रक्षणा वेदिके (KRV) ने बेंगलुरु में उनके कॉन्सर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। जिसके बाद गायक ने यह माफी भरा संदेश शेयर किया है।

सोनू निगम ने मांगी माफी

अपने माफी वाले वीडियो में सोनू निगम ने कहा, “मेरे प्यारे कर्नाटक परिवार, मेरे कन्नड़ लोगों। मेरी सच्चाई मुझे, मेरे भगवान को और उस शाम कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को पता है। इसके बावजूद, मेरी श्री नारायण गौड़ा जी से बहुत अच्छी बातचीत हुई। वह एक शानदार इंसान हैं। हमारे बीच बेहद गर्मजोशी और सम्मान के साथ बातचीत हुई। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।”

1000 बार भी माफी मांगने को तैयार हैं सोनू निगम

सोनू निगम ने आगे बताया कि वह माफी क्यों मांग रहे हैं और उन्हें बार-बार माफी मांगने में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा, “जब आप किसी से प्यार करते हैं और उस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको हजार बार भी माफी मांगने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए मेरे प्यारे परिवार, अगर मेरी किसी बात से अनजाने में आपको ठेस पहुंची है, तो मुझे उसके लिए बहुत खेद है। मैं दिल से माफी मांगता हूं।”

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गायक ने आगे कहा, “आप जानते हैं कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, जो कभी किसी को दुख पहुंचाना चाहे, खासकर कर्नाटक में रहने वाले अपने परिवार को। पिछले 30 सालों में आपने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है कि मैं नहीं चाहता कि कोई छोटी-सी गलतफहमी हमारे रिश्ते पर दाग लगाए या हमारे बीच कड़वाहट पैदा करे। आप सभी को ढेर सारा प्यार। भगवान आप सभी को खुश रखे। मैं आप सबसे प्यार करता हूं।”

सोनू निगम का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए KRV के प्रदेश अध्यक्ष टीए नारायण गौड़ा ने कहा कि गायक के प्रति संगठन की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। कर्नाटक के लोग कई सालों से उनके गानों को पसंद करते आए हैं। सोनू निगम की माफी के बाद उन्होंने संगठन का विरोध प्रदर्शन भी रद्द कर दिया।

गौड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा, “गायक सोनू निगम ने आज मुझसे बात की। उन्हें एहसास हुआ कि पहले दिए गए उनके एक बयान से कन्नड़ लोगों को कितनी ठेस पहुंची थी। उन्होंने कहा कि वह दिल से माफी मांग रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हम सभी सोनू निगम के गानों को पसंद करते हैं। उनके प्रति हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या नाराजगी नहीं थी। हम बस उनके उस एक बयान को स्वीकार नहीं कर पाए थे। इसलिए हमारा विरोध और नाराजगी स्वाभाविक थी। अब जब उन्होंने माफी मांग ली है, तो इस मामले को यहीं खत्म करना अच्छा है। माफी मांगने वालों को माफ करना कन्नड़ लोगों की उदारता और संस्कृति है।”

गौरतलब है कि सोनू निगम का कॉन्सर्ट 24 अक्टूबर को शाम 7 बजे बेंगलुरु के थानिसांद्रा मेन रोड स्थित भारतीय मॉल में आयोजित होना है। यह कार्यक्रम उनके ‘द रिवोल्यूशन इंडिया टूर’ का हिस्सा है।

क्या है पूरा विवाद?

साल 2025, मई में बेंगलुरु में एक कॉन्सर्ट के दौरान सोनू निगम से कन्नड़ गाना गाने की मांग की गई थी। इस मांग पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा था कि इसी तरह के रवैये की वजह से पहलगाम हमला हुआ। पूरा मामला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…