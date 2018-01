अब 9 तारीख को नहीं रिलीज होगी ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’, निर्माता ने पीछे खींचे कदम

लव रंजन निर्देशित फिल्म ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। फिल्म के निर्माता पहले इस फिल्म को 9 फरवरी को रिलीज करने जा रहे थे लेकिन इसी दौरान खबर है कि फिल्म ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ की रिलीज डेट आगे खिसक गई है। इस बात की जानकारी खुद ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल ट्विटर आकउंट से दी। पहले इस फिल्म की टक्कर अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘पैडमैन’ के साथ होनी थी, क्योंकि फिल्म ‘पैडमैन’ के निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट 25 जनवरी को बदलकर 9 फरवरी कर दिया था। जिसके बाद कहा जा रहा था कि फिल्म ‘पैडमैन’ और ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ की भिड़ंत होगी, हालांकि अब ऐसा नहीं होगा।

फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी की रिलीज डेट आगे टलने की जानकारी देते हुए तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”हैशटैक सोनू के टीटू की स्वीटी जो की पहले 9 फरवरी 2018 को रिलीज होने जा रही थी, अब 23 फरवरी को रिलीज होगी। लव रंजन निर्देशित फिल्म में कार्तिक आर्यन, नुशरत, सनी सिंह ने काम किया है।”

#SonuKeTituKiSweety, which was slated for release on 9 Feb 2018, has been shifted to 23 Feb 2018… Stars Kartik Aaryan, Nushrat Bharucha and Sunny Singh… Luv Ranjan directs.

