करीना कपूर से फ्लर्ट कर रहे थे कार्तिक आर्यन, सैफ के फैंस ने जमकर धोया

‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ एक्टर कार्तिक आर्यन हाल ही में एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ रैंप वॉक करते हुए नजर आए। दोनों स्टार्स ने सिंगापुर में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप वॉक किया था। शो में करीना और कार्तिक शो स्टॉपर थे। इस दौरान दोनों स्टार्स की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी। इतना ही नहीं करीना और कार्तिक के फैंस ने तो ये तक कहा कि बॉलीवुड में दोनों की जोड़ी फिल्मों में खूब जमेगी। दोनों को साथ में फिल्म करनी चाहिए। रैंप पर वॉक करने के बाद करीना और कार्तिक का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कार्तिक करीना के लिए गाना गाते दिखाई दे रहे हैं- बन जा तू मेरी रानी। इस दौरान करीना ब्लश करती हुईं और एक्सप्रेशन देती हुई दिख रही हैं।

दरअसल, शो खत्म होने के बाद पार्टी में कार्तिक ने करीना के साथ एक वीडियो शूट कर ट्विटर पर अपलोड किया। वीडियो में कार्तिक ‘बनजा तू मेरी रानी’ गाते दिख रहे हैं। वहीं करीना भी उनका साथ दे रही हैं। वीडियो में करीना और कार्तिक साथ में एंज्वॉय करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि करीना के साथ कार्तिक सिर्फ एंज्वॉय कर रहे हैं न कि फ्लर्टिंग। लेकिन इस वीडियो को करीना और सैफ के कुछ फैंस ने नापसंद किया। इसके चलते सैफीना फैंस ने इस वीडियो पर कमेंट्स करना भी शुरू कर दिया।

एक फैन ने इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए लिखा, ‘वह ऑलरेडी सैफ अली खान की रानी है, कहीं और ट्राई करो।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘वो किसी की मम्मी है, तू रानी कैसे बना सकता है।’ सैफ के एक फैन ने लिखा, ‘करीना भाभी ड्राइवर के साथ क्या कर रही हो?’ तो एक यूजर ने लिखा, ‘करीना किस करने वाली थी क्या? भाई इस रानी का स्वयंवर हो चुका है।’ बता दें, ‘प्यार का पंचनामा’ एक्टर कार्तिक आर्यन की हाल ही में आई फिल्म ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ दर्शकों को काफी पसंद आई। इतना ही नहीं फिल्म 100 करोड़ रुपए के क्लब में भी शामिल हो चुकी है। फिल्म में एक्टर कार्तिक का परफॉर्मेंस दर्शकों ने खूब एंज्वॉय किया। इसके चलते कार्तिक अब काफी फेमस हो चुके हैं।

