Sonu Ke Titu Ki Sweety Box Office Collection Day 5: दर्शकों को खूब हंसा रही है ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’, जानिए फिल्म की अब तक की कमाई

लव रंजन की फिल्म ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। 23 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर अंदाजे लगाए जा रहे थे कि फिल्म अपने पहले वीकेंड में करीब 15 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। वहीं पहले दिन फिल्म 4 करोड़ रुपए कमाएगी। लेकिन ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ ने अपने ओपनिंग डे में उम्मीद से ज्यादा अच्छी कमाई की। शुक्रवार को फिल्म ने 6.42 करोड़ रुपए की कमाई की। शनिवार को फिल्म ने 9.34 करोड़ रुपए कमाई। रविवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 10.61 करोड़ रुपए रहा। वहीं सोमवार को फिल्म मे 5.17 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ ही ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ की कुल कमाई हो गई है – 31.74 करोड़ रुपए।

फिल्म में कार्तिक आर्यन, नुशरत बरूचा और सनी सिंह हैं। सोनू बने कार्तिक अपने किरदार में जम रहे हैं। फिल्म के हर फ्रेम में कार्तिक दर्शकों के दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। फिल्म में नुशरत का किरदार बहुत ही सदा हुआ है। वहीं सनी भी फिल्म में काफी क्यूट लग रहे हैं। रोमांस के अलावा फिल्म में जबरदस्त ब्रोमांस दिखाया गया है। ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ के गाने दर्शकों की जुबान पर फिल्म की रिलीज से पहले ही चढ़ गए थे। बता दें, लव रंजन ने तीसरी बार इसी कास्ट के साथ अपनी फिल्म ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ बनाई है।

#SonuKeTituKiSweety SCORES on Mon too… Eyes ₹ 42 cr / ₹ 44 cr in Week 1, which makes it an INSTANT HIT… This film is not going to slow down soon… Fri 6.42 cr, Sat 9.34 cr, Sun 10.81 cr, Mon 5.17 cr. Total: ₹ 31.74 cr. India biz… #SKTKS

इससे पहले भी लव रंजन कार्तिक आर्यन, नुशरत और सनी सिंह के साथ काम कर चुके हैं। फिल्म ‘प्यार का पंचनामा’ और फिल्म ‘प्यार का पंचनामा 2’ में कार्तिक और नुशरत लीड रोल में थे। वहीं सनी सिंह भी इन दोनों फिल्मों में मौजूद थे। इसके अलावा फिल्म में आलोक नाथ, इशिता राज शर्मा और सोनाली भी हैं।

