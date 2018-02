Sonu Ke Titu Ki Sweety Box Office Collection Day 2: लव रंजन की फिल्म के बिजनेस में दूसरे दिन इजाफा, जानिए कुल कलेक्शन

Sonu Ke Titu Ki Sweety Box Office Collection Day 2: कार्तिक आर्यन, नुशरत बरूचा और सनी सिंह की फिल्म ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा था कि फिल्म अपने पहले दिन में करीब 4 करोड़ से ऊपर की कमाई बटोर लेगी। लेकिन फिल्म ने तो 6 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। जी हां, ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ ने अपने ओपनिंग डे में 6.42 करोड़ रुपए की कमाई की। ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर पर फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी किए। इससे पहले तरण आदर्श का अनुमान था कि फिल्म अपने पहले दिन में 4.25 करोड़ रुपए कमा लेगी। माना जा रहा है कि अपने वीकेंड में लव रंजन की ये फिल्म अपने वीकेंड में करीब 15 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब साबित हो सकती है।

बता दें, डायरेक्टर लव रंजन ने ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ से पहले साल 2011 में आई फिल्म ‘प्यार का पंचनामा’ बनाई थी। ये फिल्म यूथ को काफी पसंद आई थी। वहीं फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए लव रंजन ने ‘प्यार का पंचनामा’ का सीक्वल पार्ट भी बनाया। साल 2015 में लव रंजन ने फिल्म ‘प्यार का पंचनामा 2’ रिलीज की थी। यह फिल्म भी दर्शकों को बहुत पसंद आई। दोनों फिल्मों में कार्तिक आर्यन मेन लीड में रहे। वहीं उनके अपोजिट नुशरत रहीं। प्यार का पंचनामा में सनी सिंह भी कार्तिक और नुशरत के साथ नजर आए थे। इसके बाद अब 2018 में लव रंजन इसी कास्ट को फिर से ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ में साथ लाए।

#SonuKeTituKiSweety takes a WINNING START… Emerges the third best opener of 2018 [thus far], after #Padmaavat and #PadMan… Biz is expected zoom upwards on Sat and Sun… Fri ₹ 6.42 cr. India biz… #SKTKS

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 24, 2018