आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देती नजर आती हैं। अब दीवाली के मौके पर उन्होंने पटाखे जलाने पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने दीवाली पर बम या पटाखे जलाने को एंटी-नेशनल बताया है। उनका ये बयान काफी वायरल हो रहा है।

दीवाली में देशभर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताते हुए कई फिल्मी सितारे लोगों से पटाखे ना जलाने की विनती करते दिखाई रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस दीया मिर्जा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह लोगों को पटाखों के बिना दीवाली मनाने का मैसेज दे रही थीं। ये वीडियो बीएमसी ने शेयर किया था, बढ़ते विवाद के कारण इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।

अब आलिया भट्ट की मां और दिग्गज अभिनेत्री सोनी राजदान ने भी पटाखे जलाने के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के पर लोगों से इस दीवाली पटाखे न जलाने की अपील करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, ‘किसी भी छोटे बच्चे के माता-पिता से पूछिए, वे आपको बताएंगे कि वायु प्रदूषण के कारण उनके बच्चे कितनी तकलीफ झेल रहे हैं। बीमारी की वजह से उन्हें कितने स्कूल के दिन छोड़ने पड़ते हैं।’

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उन्होंने आगे लिखा, ‘तो ऐसे में अगर आप मुझसे कहते हैं कि इन परिस्थितियों में दीवाली पर सिर्फ एक पटाखा जलाना बिल्कुल ठीक है, तो मैं बस इतना ही कह सकती हूं कि यह सोच मुझे जीवन-विरोधी, स्वास्थ्य-विरोधी और हां राष्ट्र-विरोधी लगती है। स्वास्थ्य एक ऐसा चुनाव है, जो हम अपने और अपने बच्चों के लिए करते हैं। आइए, हम सही चुनाव करें।’

एक्ट्रेस के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक्स प्लेटफॉर्म पर सोनी राजदान के इस बयान पर यूजर्स के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक्ट्रेस को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। एक्ट्रेस ने इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट सेक्शन को ऑफ रखा है।