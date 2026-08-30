जुलाई 2026 में हुए नीट परीक्षा के लिए छात्र आंदालन के दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। जिसे खत्म करने के लिए कई सेलिब्रिटीज भी उनसे आग्रह कर चुके थे। एक्टर सलमान खान ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा था ‘इट्स डन ब्रो’।

अब सोनम वांगचुक ने सलमान खान के ट्वीट पर बात करते हुए कहा है कि ‘उनकी कोई मजबूरी रही होगी’। प्रखर गुप्ता के साथ पॉडकास्ट में सोनम ने उस आंदोलन समेत कई मुद्दों पर बात की।

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सोनम वांगचुक का दो टूक जवाब

जुलाई के महीने में जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन में सोनम वांगचुक ने एक अहम भूमिका निभाई थी। करीब 20 दिनों तक सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल को जारी रखा था।

अब प्रखर गुप्ता के साथ बातचीत में उन्होंने सलमान खान के ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए कहा कि मजबूरियां रही होंगी सबकी। मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता। सोनम ने आगे कहा, “आपको हर पहलू पर गौर करना होगा। उन्होंने कम से कम कुछ कहा, मैं इसकी इज्जत करता हूं। वरना उनकी मजबूरियों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।”

सलमान खान का सोनम वांगचुक के लिए ट्वीट

सलमान खान ने सोनम वांगचुक के लिए ट्वीट करते हुए लिखा था- “सोनम, अब बस करो दोस्त। इस मुद्दे को और मत खींचो। अगर किसी और दिन इसकी जरूरत पड़ी, तो उस दिन अपनी ऊर्जा बचाकर रखना, हालांकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने की उम्मीद नहीं है। और कुछ खा लो। अगर तुम चाहो तो मैं घर से तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा।” इसके अलावा एक्टर ने अपने ट्वीट में शिक्षा, सीजेपी प्रोटेस्ट पर भी बात की थी।

सलमान खान के ट्वीट के बाद भी उन्होंने अपनी हड़ताल को जारी रखा था। बाद में सरकार से संवाद के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया था।

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सोनम वांगचुक का आमिर खान पर बयान

आमिर खान पर बात करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा- “जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें वह गजनी वाले लुक में मेरा भाषण देख रहे थे। शायद क्योंकि वह गजनी वाले किरदार में थे, इसलिए उन्हें शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस हो गया होगा। हो सकता है 15 मिनट बाद ही वह हमारी मुलाकात भूल गए हों। इसलिए मुझे हैरानी नहीं है।”

आमिर खान ने किया था पहचानने से इनकार

प्रखर गुप्ता के साथ पॉडकास्ट पर सोनम वांगचुक आमिर खान पर भी बात करते दिखे। आंदोलन के दौरान एक्टर ने बयान में कहा था कि उनकी फिल्म थ्री इडियट्स सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं है। वो उनसे कभी मिले भी नहीं थे। जिसके बाद एक्टर का वीडियो वायरल होने लगा था, जहां एक अवॉर्ड सेरेमनी में आमिर खान खुद सोनम वांगचुक के लिए तालियां बजाते दिख रहे थे।