एक्टिविस्ट, शिक्षक और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक ने आखिरकार अभिनेता-फिल्ममेकर आमिर खान के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी की 2009 की हिट फिल्म ‘3 इडियट्स’ में उनका मशहूर किरदार ‘फुंसुक वांगडू’ उन पर आधारित नहीं था।

आमिर का यह दावा ‘3 इडियट्स’ में उनके साथ काम करने वाले एक्टर ओमी वैद्य के सोशल मीडिया पर यह कन्फर्म करने के कुछ ही दिनों बाद आया कि वांगडू का किरदार वांगचुक पर आधारित था। लेकिन आमिर ने यह दावा किया कि वैद्य गलत हैं, वो खुद, हिरानी और को-राइटर अभिजात जोशी उस समय तक वांगचुक को जानते भी नहीं थे।

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अब आमिर के इस दावे के बाद इंटरनेट पर अभिनेता का एक पुराना वीडियो फिर से सामने आया, जिसमें वह ‘3 इडियट्स’ के रिलीज होने से काफी पहले वांगचुक से मिलते हुए दिख रहे थे। इसी को लेकर अब आमिर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनम वांगचुक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद मुलाकात के बाद आमिर को शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस हो गई।

क्या बोले सोनम वांगचुक?

प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट पर वांगचुक ने कहा, “जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें वह गजनी वाले लुक में मेरा भाषण देख रहे थे। शायद क्योंकि वह गजनी वाले किरदार में थे, इसलिए उन्हें शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस हो गया होगा। हो सकता है 15 मिनट बाद ही वह हमारी मुलाकात भूल गए हों। इसलिए मुझे हैरानी नहीं है।”

सोनम वांगचुक ने यह भी बताया कि उस समय न सिर्फ उनकी आमिर खान से मुलाकात हुई थी, बल्कि उनके साथ एक विस्तृत बातचीत भी हुई थी। वांगचुक ने कहा, “लोग कहते हैं कि वे अपने किरदारों में पूरी तरह डूब जाते हैं। तो, हो सकता है कि जब उन्होंने मुझे एक अवॉर्ड फंक्शन में अवॉर्ड लेते देखा, जिसमें वे भी शामिल थे, तब वे ‘गजनी’ वाले किरदार में बहुत ज्यादा डूबे हुए हों। वैसे, हमने कई आइडियाज पर चर्चा की थी।”

‘फुंसुक वांगडु’ के किरदार पर क्या बोले वांगचुक

हालांकि, वांगचुक ने साफ किया कि वह यह दावा नहीं कर सकते कि फुंसुक वांगडु का किरदार पूरी तरह से उन्हीं पर आधारित था। एक्टिविस्ट ने हंसते हुए कहा, “इसे ही तो हम असर या प्रेरणा कहते हैं, है ना? हो सकता है कि वह उन सभी विचारों को लेकर अपने लेखकों के पास गए हों और स्क्रिप्ट बदल दी हो। स्क्रिप्ट तो पहले से ही थी। हो सकता है कि उन्होंने अनजाने में ऐसा किया हो और लेखकों को पता भी न चला हो कि यह विचार कहां से आया। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी हो।”

बता दें कि ‘3 इडियट्स’ में आमिर खान ने फुंसुक वांगडु का किरदार निभाया था, जो सोनम वांगचुक की तरह ही लेह, लद्दाख के एक जाने-माने शिक्षाविद और पर्यावरणविद् थे, जिनकी पहचान क्लाइमेक्स तक छिपी रहती है। इससे पहले वह रैंचो के किरदार में नजर आता है, जो बहुत होशियार होता है कि वह भारत के एक बड़े इंजीनियरिंग संस्थान से अपने नाम पर डिग्री हासिल कर लेता है।

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