अभिनेत्री सोनम खान ने आखिरकार ‘त्रिदेव’ के डायरेक्टर के साथ कथित अफेयर की लंबे समय से चल रही अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि सोनम और डायरेक्टर राजीव राय ने डेटिंग की थी और शादी भी कर ली थी, लेकिन यह फिल्म बनने के काफी बाद की बात है। एक्ट्रेस ने साफ किया कि राजीव ने उन्हें फिल्म में इसलिए नहीं लिया था, क्योंकि वह उनके साथ डेटिंग कर रही थीं। दरअसल, उस समय सोनम और राजीव दोनों ही अलग-अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप में थे।

सालों से चल रही अटकलों पर बात करते हुए अभिनेत्री ने अब खुद सच्चाई बताई है। इंस्टाग्राम पर सोनम ने एक लंबा नोट लिखकर ‘त्रिदेव’ की शूटिंग के दौरान राजीव राय के साथ अफेयर की अफवाहों को खारिज किया। उन्होंने बताया कि असल में क्या हुआ था और समय के साथ इस बारे में पॉपुलर कहानी कैसे बनी।

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सोनम खान ने शेयर किया पोस्ट

सोनम ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ‘ओये ओये’ गाने का एक वीडियो शेयर किया। कैप्शन में उन्होंने लिखा, “मेरा ‘त्रिदेव’ के डायरेक्टर के साथ कोई अफेयर नहीं था।” एक्ट्रेस ने उस अफवाह को खारिज कर दिया कि राजीव राय के साथ उनके अफेयर की वजह से उन्हें बाकी दो लीडिंग एक्ट्रेस- माधुरी दीक्षित और संगीता बिजलानी के मुकाबले ज्यादा फायदा मिला था, जबकि उस समय वे दोनों कहीं ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस थीं।

सोनम ने आगे कहा, “कहानी में ट्विस्ट ये है कि राजीव सेट पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। मेरा बॉयफ्रेंड भी सेट से थोड़ी ही दूर था। हम दोनों ही पहले से अलग-अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप में थे।” उन्होंने कहा कि यह हिट गाना बस मुझे मिल गया। फिर सोनम ने बताया कि उनके एक्स-हसबैंड राजीव राय शुरू में उन्हें ‘त्रिदेव’ में कास्ट भी नहीं करना चाहते थे। अभिनेत्री ने दावा किया कि राजीव ने लगभग किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ डील पक्की कर ली थी, क्योंकि यश चोपड़ा की 1988 की एक्शन फिल्म ‘विजय’ के फुटेज देखने के बाद उन्हें सोनम पसंद नहीं आई थीं।

सोनम ने आगे कहा, “असल में जब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा, तब मैं आखिरी पसंद बनी। तो कोई रोमांस नहीं, कोई सीक्रेट फोन कॉल नहीं, कोई तथाकथित डायरेक्टर का फायदा नहीं- अगर ऐसा कुछ होता भी तो मुझे नहीं पता, शायद मैं नासमझ या ख्याली दुनिया में रहने वाली लग रही हूं। बस मैं और एक शानदार गाना।”

‘त्रिदेव’ के बाद डेट करना किया शुरू

सोनम ने इंस्टाग्राम पर आगे लिखा, “त्रिदेव के रिलीज होने के काफी समय बाद मैंने और राजीव ने डेटिंग शुरू की, क्योंकि हम दोनों सिंगल थे और हमें किसी को कोई सफाई नहीं देनी थी। तो दोस्तों त्रिदेव को बनाने में मेरी कोई भूमिका नहीं थी- जीरो, बिल्कुल जीरो।”

सोनम खान और राजीव राय की लव स्टोरी

1991 में जब सोनम खान ने राजीव राय से शादी की, तब वह सिर्फ 19 साल की थीं। राजीव राय ने ही उन्हें 1992 की एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘विश्वात्मा’ में डायरेक्ट किया था, जिसमें ‘त्रिदेव’ की सफलता के बाद उन्होंने एक बार फिर नसीरुद्दीन शाह की हीरोइन का रोल निभाया था। उन्होंने अगले तीन साल तक फिल्मों में काम किया और एक बेटे की मां बनीं, जिसे शुरुआत में ही ऑटिज़्म होने का पता चला। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी।

बाद में सोनम और राजीव अपने बेटे के इलाज के लिए लॉस एंजिल्स, लंदन और यूरोप के दूसरे हिस्सों में चले गए। हालाँकि, 2001 में दोनों अलग हो गए। उनके अलग होने के 15 साल बाद, 2016 में उनका तलाक हुआ। सोनम अब भारत लौट आई हैं और मुंबई में अपने बेटे के साथ रहती हैं।

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