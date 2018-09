View this post on Instagram

Such a stunning bride she made for @bollystar_news #sonamkapoorswedding #karanjohar #jaquelinefernandez #sonamkishaadi #sonamkapoorkishaadi #sonamkapoorwedding #sonamkapoor #anandahuja #sonam #sonamanand #sonamanand #everydayphenomenal #bollywoodbubble #instagood #reception #sonamreception #sonamkapoorreception #sonamanandreception #sonamahuja #sonamanandahuja #salmankhan #dance #epic @karanjohar @jacquelinef143 @bollystar_news