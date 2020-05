Sonam Kapoor, Swara Bhaskar: दिल्ली में ‘ब्वॉयज लॉकर रूम’ घटाना से हर कोई हैरान है। वहीं बॉलीवुड से भी अब इस खबर पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और सोनम कपूर ने ‘ब्वॉयज लॉकर रूम’ घटना पर रिएक्ट किया है। इसके अलावा एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ट्वीट कर अपना आक्रोश प्रकट किया औऱ कहा- ‘यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे आबादी / नैतिकतावादी देश में यौन शिक्षा के बारे में अभी भी हर कोई व्यंग्य करता दिखता है। लेकिन खुलकर बात करता नहीं नजर आता। इससे किशोरों में यौन शिक्षा का अभाव है वह कन्फ्यूज हैं। इससे उनमें भ्रम पैदा होता है। अब तो डेटा भी फ्री है। यह कितना खतरनाक है। आने वाले पांच सालों में ये औऱ बढ़ेगा।’

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इस घटना रिएक्ट करते हुए कहा- ‘ये लड़के जहरीली मर्दानगी की तरह कैसे ऐसे कर सकते हैं। कम उम्र की लड़कियों को रेप करने का प्लान बना रहे हैं। इस बारे में माता-पिता और टीचर्स को ध्यान देना होगा। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? अब तो बलात्कारियों को सिर्फ फांसी पर लटकाना ही इसका समाधान नहीं है। हमें ऐसी मानसिकता पर हमला करना चाहिए, इसका यहीं खात्मा करना चाहिए। ऐसी मानसिकता ही एक बलात्कारी पैदा करती है।’

#boyslockerroom a telling tale of how toxic masculinity starts young! Underage boys gleefully planning how to rape & gangrape minor girls. Parents & teachers must address this with those Kids.. Not enough to ‘hang rapists’ .. we must attack the mentality that creates rapists! https://t.co/Jw4cFQ9gXM

सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा- ‘कौन हैं ये घटिया किस्म के लड़के? इनका नाम उजागर करो। इन्हें बेइज्जत करो औऱ इनका अंत करो। यह उनके माता-पिता की लापरवाही के कारण है। इसका इल्जाम इसका दोषी सिर्फ माता-पिता हैं। जिन्होंने ऐसे बेटे जन्में, यह मनुष्यों का सम्मान नहीं करते। बेशर्म-शर्म आनी चाहिए।’

This a multi-faceted problem. Because everyone is still squeamish about sex education in our populous/moralistic country, teenagers are confusing porn for sex education! And now data is free. How dangerous! This will explode in our faces in the next five years sadly,I reckon. https://t.co/mPVaXPOe6d

— TheRichaChadha (@RichaChadha) May 5, 2020