बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपने दोनों बेटों के साथ सुकून भरे पल बिता रही हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया के जरिए अपनी जिंदगी की झलकियां फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने अपने बेटों के साथ बिताए पलों की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उन्होंने ये भी बताया है कि वो अपने पति आनंद आहूजा को मिस कर रही हैं।

अपनी पोस्ट के कैप्शन में सोनम ने लिखा है, “हर तरफ खिलौना कारें, घर में बिखराव, और दिल खुशियों से भरा हुआ। आजकल ज़िंदगी बहुत शानदार है… बस ध्यान से कदम रखें।”

पहली तस्वीर में सोनम सोफे पर बैठी हैं और छोटे बेटे को उन्होंने गोद में लिया है और उनका बड़ा बेटा भी उन्हें पकड़े हुए हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, “आजकल मेरी जिंदगी पूरी तरह से मेरे बेटों के इर्द-गिर्द है।”

दूसरी तस्वीर में उनके पति आनंद अपने दोनों बेटों के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के कैप्शन में सोनम ने लिखा, “अपने आनंद को बहुत मिस कर रही हूं।” तीसरे नंबर पर एक वीडियो है जिसमें उनका बेटा वायु खेलता नजर आ रहा है।

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इसके बाद एक तस्वीर में सोनम बेड पर लेटी हैं और वहीं पास में उनके दोनों बेटे भी हैं। उनका बेटा वायु अपने छोटे भाई रुद्रलोक को प्यार करता नजर आ रहा है। इसके कैप्शन में सोनम ने लिखा है, “अपने बेटों के साथ यादें बना रही हूं।”

इसके अलावा उन्होंने कप केक की तस्वीर शेयर की है जो उन्होंने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर बनाए हैं। इसके अलावा एक तस्वीर में कमरा दिख रहा है, जिसमें कई तस्वीरें लगी हैं और एक सोफा बिछा है। इसके कैप्शन में सोनम ने लिखा है कि वो नई जगह को सजा रही हैं। आखिर में एक तस्वीर है जिसमें उनका बड़ा बेटा अपने भाई को स्ट्रोलर में घुमाता दिख रहा है। इसके कैप्शन में सोनम ने लिखा है कि वो अपने बेटों के साथ वॉक कर रही हैं।

सोनम कपूर के लिए परिवार के साथ समय बिताना काफी खास है। एक्ट्रेस अपने दोनों बेटों वायु और रुद्रलोक के साथ इस दौर को एंजॉय कर रही हैं। मां बनने के बाद उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए हैं और अब वह अपने बच्चों के साथ छोटी-छोटी खुशियों को संजो रही हैं।

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दो बेटों की मां हैं सोनम कपूर

सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा ने मार्च 2026 में अपने दूसरे बेटे रुद्रलोक का स्वागत किया था। इससे पहले अगस्त 2022 में उनके बड़े बेटे वायु का जन्म हुआ था। दूसरे बच्चे के आने के बाद कपल की खुशियां और बढ़ गई हैं।