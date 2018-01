सोनम कपूर बोलीं- हॉलीवुड से 20 साल पीछे है बॉलीवुड

सोनम कपूर जल्द ही फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म महिला प्रधान फिल्म है जिसमें सोनम के अलावा करीना कपूर खान, स्वरा भास्कर और शिखा तल्सानिया भी नजर आएंगी। सोनम का मानना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अभी भी हॉलीवुड की फिल्मों से 20 साल पीछे है। सोनम का कहना है कि हॉलीवुड में फीमेल ओरिएंटेड कई फिल्में हैं जो ब्लॉकबस्टर रही हैं और बहुत एंटरटेनिंग है। हमारे भारत में ऐसी फिल्में नहीं हैं। सोनम कहती हैं कि 80 और 90 के दशक में जूलिया रोबर्ट्स कमाल थीं।

सोनम कहती हैं, ‘ उस वक्त मेरे पिता (अनिल कपूर) और बाकी एक्टर्स थे। हमारे यहां 90 का दशक ‘खान्स’ (शाहरुख, आमिर और सलमान) का रहा है। हमारी जनरेशन में हमें ये मौका मिला है। लेकिन हम 20 साल पीछे हैं।’ 32 साल की सोनम कहती हैं कि करीना के साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। बात करना आसान हो जाता है जब 4 महिलाओं में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है।

बता दें सोनम कपूर, करीना कपूर खान, स्वरा भास्कर और शिखा की ये फिल्म 18 मई को रिलीज होगी। करीना कपूर की मां बनने के चलते ये फिल्म काफी से लटकी हुई थी। मां बनने के बाद करीना कपूर खान की ये पहली फिल्म है। अब तक फिल्म के दो पोस्टर सामने आ चुके हैं। दोनों पोस्टर में चारों एक्ट्रेस नजर आ रही हैं।

Teaser poster of Ekta Kapoor and Rhea Kapoor's #VeereDiWedding… Main poster out tomorrow with release date… #GetReadyForVeereDiWedding pic.twitter.com/XJ7KKUOguZ

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 24, 2017