एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने पिता अनिल कपूर की एक वायरल तस्वीर पर चुप्पी तोड़ी है और सफाई दी है। इस फोटो में अनिल कपूर आतंकी दाऊद इब्राहिम के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोग ट्विटर पर इस फोटो को शेयर करते हुए सोनम कपूर से जवाब मांग रहे थे। एक वरिष्ठ पत्रकार ने शाहीन बाग में हुई फायरिंग पर सोनम कपूर के ट्वीट को टैग करते हुए लिखा, ‘आप बहुत प्रखरता से अपनी आवाज़ उठाती हैं। कृपया देश को बताएंगी कि आतंकी दाऊद के साथ आपके पिता की तस्वीर का संबंध उनके कर्म से है या उनके धर्म से ?’।

सोनम कपूर ने इस ट्वीट के जवाब में अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनके पिता का संबंध न तो कर्म से है और न ही धर्म से। उन्होंने लिखा, ‘क्रिकेट से है…इंडियन क्रिकेट से…’। एक अन्य ट्वीट के जवाब में सोनम कपूर ने लिखा, ‘वे (अनिल कपूर) कृष्णा कपूर के साथ एक मैच देखने गए थे। इसी दौरान उनकी फोटो खींची गई। उन्हें नहीं पता था कि वहां कौन है। मुझे उम्मीद है कि नफरत पैदा करने के लिए ईश्वर आपको माफ करेंगे’।

एक ट्विटर यूजर ने सोनम कपूर को टैग करते हुए पूछा, ‘आप अपनी आवाज मजबूती के साथ उठाती हैं। क्या आप देश को बताएंगी कि आपके पिता का आतंकी दाऊद इब्राहिम से क्या संबंध था?’ सोनम कपूर ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि, ‘वे (अनिल कपूर) राज कपूर और कृष्णा कपूर के साथ मैच देखने के लिए बॉक्स में मौजूद थे।

He went to a Indian cricket match with krishna Kapoor ( who is also there) and was Phtographed with no knowledge of who was there. I hope god forgives you for hurting inccocents and creating hate.

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 3, 2020