कोरोना वायरस से जूझ रहे देशवासियों को एकता का संदेश देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को दीये जलाने का अह्वान किया था। लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए घर के बालकनी, दरवाजों पर दीये जलाए लेकिन कुछ लोगों ने इसे उत्सव के रूप में लेते हुए पटाखे भी फोड़ डाले। लोगों के इस रवैए पर एक्ट्रेस सोनम कपूर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था क्या इसे लोग दीवाली समझ रहे हैं। सोनम कपूर के इस रिएक्शन पर फिल्ममेकर अशोक पंडित ने जवाब देते हुए कहा कि लोगों ने पटाखे जलाए, तबलीगी जमात वालों की तरह वायरस तो नहीं फैलाया। अशोक पंडित के इस जवाब के बाद सोनम कपूर ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर फिल्ममेकर को जवाब दिया।

सोनम कपूर ने अशोक पंडित को जवाब देते हुए लिखा, ‘अशोक जी हम सब कैंडल एकता के लिए जला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें पटाखे फोड़ने के लिए नहीं कहा था। अगर मैं गलत हूं तो बताइए।’ सोनम कपूर ने ये जवाब अशोक पंडित के उस ट्वीट पर दिया जिसमें उन्होंने लिखा था, ‘पटाखे सिर्फ दिवाली में ही नहीं बल्कि सेलिब्रेशन में भी फोड़े जाते हैं। लोग इस मुश्किल समय में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। वे कम से कम तबलीगी जमात की तरह वायरस नहीं फैला रहे हैं। काश, आप पटाखे फोड़ने की तुलना में आतंकवाद जैसे इस काम की भी निंदा करतीं।’

सोनम कपूर ने एक और ट्वीट किया और अशोक पंडित को सोशल डिस्टेसिंग की याद दिलाते हुए लिखा, सामाजिक दूरी जरूरी है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि सांप्रदायिक घुसपैठ ना हो। ताकि सरकार अपना ध्यान उन अच्छे कामों में लगाए जो वो करना चाहती है। मुझे यकीन है कि आप इससे सहमत होंगे। आप एक समझदार व्यक्ति हैं जो अच्छा और दयालु होने में विश्वास करते हैं।



बता दें पटाखे फोड़ने को लेकर कुमार विश्वास सहित एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा था, ‘मेरी कॉलोनी में लोग सड़क पर पटाखे फोड़ रहे हैं ! हम हर विपदा का प्रहसन क्यूँ बना देते हैं। वहीं दिव्या दत्ता ने लिखा,“दोस्तों दीये जलाने को कहा था, पटाखे फोड़ने को नहीं। क्या चीज समझ नहीं आती है?”

Social distancing is a must ashokeji. Also making sure there isn’t communal infighting. So that the government can concentrate on doing good like they are. I’m sure you agree. You’re a sensible man who believes in being good and kind. https://t.co/FrPHYYoBsl

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) April 6, 2020