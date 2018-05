जहां एक तरफ कपूर खानदान सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी का जश्न मना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पर लोग इस शादी की आलोचना करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का एक धड़ा सोनम के लिए आपत्तिजनक बातें लिख रहा है। सोनम की शादी में पूरा बॉलीवुड पहुंचा, सबने भारतीय परंपरा के मुताबिक कपड़े पहने, इसे लेकर भी लोगों ने आपत्ति जताई है। एक यूजर ने कहा, ‘बॉलीवुड के ये सितारे कोई मरता है तब और किसी की शादी होती है तब भारतीय संस्कृति के हिसाब से पोशाक पहनते हैं, लेकिन बाकी समय ये लोग हिंदुत्व और पंडितों से नफरत करते हैं? खासकर सोनम कपूर।’

वहीं कुछ लोग इसलिए खफा है क्योंकि ये शादी श्रीदेवी के निधन के महज 10 हफ्तों के अंदर हो रही है। एक यूजर ने लिखा, ‘सोनम कपूर की शादी से खुश हूं, लेकिन श्रीदेवी के निधन के महज 10 हफ्ते बाद ही कपूर परिवार शादी का जश्न मना रहा है। आपको किसी की मौत के गम से बाहर निकलने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन आज के ‘मॉडर्न’ जमाने में भावनाएं कहां हैं?’ एक यूजर ने लिखा, ‘क्या सोनम कपूर प्रेगनेंट हैं, अगर नहीं तो उन्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों थी? वह महिला आपके परिवार की सदस्य थी। श्रीदेवी के निधन का दुख उनके परिवार से ज्यादा तो हम फैन्स को हो रहा है।’ बहुत से लोग सोनम कपूर को हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। ट्रोल्स का कहना है कि सोनम कपूर ने कठुआ गैंगरेप की निंदा की, लेकिन उन्होंने हिंदू बच्ची के साथ हुए कुकर्म की निंदा नहीं की।

Why the bolly hypocrites wear indian attire when someone dies, births or marriage occasions? Rest of the time they hate hinduism and " pundits"? Specially Sonam Kapoor… — Sandip (@SandipRnc) May 7, 2018

@sonamakapoor today you are standing in the line of Anti-Nationals. Not sure what you achieved by shaming "Hindustan". I curse you from bottom of my heart and wish your daughter same spotlight you gave to Kathu girl. #ShameOnSonamKapoor @mrsfunnybones @AnupamPKher Bycot marriage. — Nadar Yusuf (@PravasiBhart) May 7, 2018

Is Sonam Kapoor pregnant??

Then what led her to rush into marriage. She couldn't wait for few months. That woman was a part of your family, damn it!!!

We fans are mourning Sridevi's death than her own family members.#Sridevi#SrideviLivesForever#SonamKiShaadi — Leslie Pinto (@LesliePintoo) May 7, 2018

Happy for #SonamKiShaadi but as a big fan of our ICON #Sridevi it's sad that just after 10 weeks of her demise, The Kapoor family are ready to celebrate a marriage! You need so much time to overcome a death but where are the EMOTIONS in todays "modern" times??? DISRESPECTFULL… pic.twitter.com/tL2D4t6MVV — Dilip Kumar Fan Club (@Amirmurt) May 7, 2018

Sonam kapoor is gold digger

An and Ahuja is very Rich !! — Suvarna Sharma (@SuvarnaSharma4) May 7, 2018

बता दें कि सोनम और आनंद आहूजा आज शादी के बंधन में बंध गए हैं। सोनम और आनंद की शादी सिख रीति-रिवाजों से शादी की। दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। गोल्डन कलर की शेरवानी में आनंद आहूजा काफी स्मार्ट नजर आए। सोनम कपूर की शादी में दोस्त और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस, अर्जुन कपूर, जान्ह्वी कपूर, खुशी कपूर, अशुंला कपूर, संजय कपूर, संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर और बेटी सनाया कपूर भी शामिल हुई थीं। सोनम कपूर के परिवारजन पिता अनिल कपूर और भाई हर्षवर्धन ने बरात का स्वागत किया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App