वीडियो: आनंद आहूजा के साथ मैरिड लाइफ को ऐसे एन्जॉय कर रही हैं सोनम कपूर

Sonam Kapoor and Anand Ahuja having Funday Sunday at Famous Studio #mahalaxmi Follow @ministry_of_bollywood #SonamKapoor #anandahuja #sonamwedsanand #sunday #couplegoals #newlyweds #clubing #famousstudio #celebritylifestyle #tbt #famjam #veerediwedding #cutecouple #ministryofbollywood

A post shared by Ministry of Bollywood (@ministry_of_bollywood) on May 20, 2018 at 8:10am PDT