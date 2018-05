सोनम कपूर का नाम ऐसी एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हैं, जिन्हें ड्रेसिंग सेंस के लिए जाना जाता है। हालांकि सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा ड्रेसिंग सेंस के कारण ट्रोल हो गए। रिस्पेशन पार्टी में आनंद और सोनम का रॉयल लुक दिखा। सोनम कपूर ने मेहंदी कलर की ड्रिजाइनर ड्रेस पहनी हुई थी, वहीं आनंद आहूजा ब्लैक कलर की शेरवानी में नजर आए। आनंद ने शेरवानी के साथ ही स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। सोनम-आनंद की रिसेप्शन पार्टी का आयोजन शादी वाले दिन 8 मई यानी की बीते मंगलवार को हुआ था।

शादी की बाद लोगों को सोनम और आनंद की रिसेप्शन पार्टी की फोटोज का इंतजार था। सोनम और आनंद की तस्वीरें जैसे की सोशल मीडिया पर सामने आई, लोगों ने आनंद को शेरवानी के साथ स्पोर्ट्स शूज पहनने के कारण ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने आनंद के ड्रेसिंग सेंस पर भी सवाल उठाए। तस्वीरों को न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। एक यूजर ने कमेंट बॉक्स पर लिखा, शेरवानी के साथ स्पोर्ट्स शूज?? क्या मजाक है। वहीं एक अन्य यूजर लिखता है, जूते देखो। विवेक नाम के ट्विटर अकाउंट यूजर ने लिखा, किसी उसके जूतों पर ध्यान दिया? भाईसाहब दौड़ना नहीं है। वहीं एक यूजर लिखता है, जूतियां सालियों ने छिपा ली हैं, इसलिए शूज पहनकर आ गया है। ओनली तुषार नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा, मुझे शर्म आ रही है देखने में यह चमन शेरवानी के साथ स्पोर्ट्स शूज पहनकर आ गया है। वहीं एक यूजर ने लिखा, जूते तो अच्छे ले लेता।

Newlyweds Sonam Kapoor & Anand Ahuja photographed as they arrive for their reception in #Mumbai pic.twitter.com/CnUDsUV3PF

— ANI (@ANI) May 8, 2018