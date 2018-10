सोनम कपूर ने लिया फैसला- ट्विटर से लेंगी ब्रेक, बनाएंगी दूरी

सोनम कपूर अपने फैशन स्टाइल स्टेटमेंट के अलावा बेबाक होकर अपनी राय रखने को लेकर भी जानी जाती हैं। एक्ट्रेस ट्विटर पर किसी भी मुद्दे पर बात करने से नहीं कतरातीं। लेकिन अब सोनम कपूर ने फैसला लिया है कि वह ट्विटर से कुछ वक्त के लिए दूरियां बनाएंगी। ऐसे में एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया और इस बारे में जानकारी दी। सोनम लिखती हैं- ‘कुछ वक्त के लिए मैं ट्विटर से जा रही हूं। यहां बहुत निगेटिविटी है। आप सभी को प्यार और शांति मिले।’

सोनम ने अपने ट्विटर से कुछ वक्त के लिए दूर होने की अनाउंस्मेंट खुद की। हाल ही में एक्ट्रेस का एक पोस्ट सामने आया था। एक्ट्रेस ने इसमें सड़कों की खराब हालत को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा था। अभिनेत्री ने लिखा कि ‘मुझे शहर पहुंचने में 2 घंटे लग गए…मैं अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकी हूं…सड़कें खराब हैं और यहां बहुत ही प्रदूषण है..घर से बाहर निकलना एक बुरे सपने की तरह हो गया है।’

सोनम की इस बात का जवाब एक यूजर ने दिया। अनंत वासु नाम के एक शख्स ने उन्हें कमेंट कर समझाते हुए लिखा कि ‘ऐसा आप जैसे लोगों की वजह से ही होता है। आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या फिर कम तेल खर्च करने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल अपनी यात्रा के लिए नहीं करतीं। आपको पता है कि आपकी आलीशान गाड़ियां एक लीटर में 3 से 4 किलोमीटर का माइलेज देती हैं। आपके घरों में लगा एसी भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। पहले आप अपने प्रदूषण को नियंत्रित करिये।’

I’m going off twitter for a while. It’s just too negative. Peace and love to all !

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) October 6, 2018