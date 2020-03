Sonam Kapoor : सेलेब्स सोशल मीडिया पर अकसर ट्रोल होते दिखते हैं। सोनम कपूर को भी आए दिन ट्रोल कर दिया जाता है। ऐसे में एक्ट्रेस ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए लोगों से सवाल पूछा। सोनम ने पूछा-‘आपको क्या लगता है, ट्रोल्स की फंडिंग कौन करता है?’ ऐसे में एक से बढ़कर एक लोग जवाब देने के लिए आगे आने लगे।

किसी ने कहा- Electoral bonds, तो किसी ने कहा-पीएम केयर फंड। तो कोई बोला-क्यों संजय कपूर की जॉब लगवानी है या आपकी?एक यूजर ने सोनम के सवाल के जवाब में स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, जावेद अख्तर, अनुभव सिन्हा, फरहान अख्तर और सुशांत सिंह का नाम लिया। तो किसी ने कहा- ‘अपने पापा को चेक करो।’

एक यूजर ने करीना कपूर खान, सोनम कपूर औऱ स्वरा की फोटो शेयर की और सोनम के सवाल का मजाक उड़ाया। तो किसी ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की फोटो शेयर कर दी। एक यूजर ने लिखा- वहीं जो आपको पे करता है।

Who do you think is in charge of or funding trolliverse ? Answer below.

सोनम कपूर सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ट्वीट करती रहती हैं। देश के मुद्दों पर भी सोनम कपूर अपनी राय रखती हैं। ऐसे में ट्रोल्स उन्हें ट्रोल करने से बाज नहीं आते। तो वहीं पड़ों को लेकर भी सोनम कपूर ट्रोल होती रहती हैं। कुछ वक्त पहल सोनम एक फिल्म की स्क्रीनिंग पर अपने पिता अनिल कपूर के साथ पहुंची थीं। उस वक्त अफनी ड्रेस को लेकर सोनम कपूर ट्रोल हो गई थीं।

सोनम को इस दौरान काफी भला बुरा कहा गया था। एक्ट्रेस को कपड़े पहनने तक की हिदायत लोग देते दिखे। सोनम कपूर के एक्सेंट का भी यूजर्स कई बार मजाक उड़ाते दिखते हैं। कुछ दिनों पहले एक यूजर ने उनकी मिमिक्री की थी। दरअसल, सोनम पर मीम बनाया गया था जिसपर सोनम ने खुद रिएक्ट किया था।

This is tooo hilarious.. please watch her page for some quarantine respite! I think @RheaKapoor imitates my accent much better! https://t.co/NdBF6ADfOW

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) March 22, 2020