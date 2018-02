सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर सोनाक्षी से मांगी माफी, बोलीं- ‘याद नहीं कब दिखाया एटिट्यूड’

Thanks @ManishMalhotra ❤️

Aww dont be silly @sonamakapoor! We’ve all been on these shows where we are coaxed to say things we really dont wanna!!!! And then arent we used to things being blown out of proportion? Not to be taken seriously! Big hug

वहीं इसी पर सोनम ने सोनाक्षी से ट्विटर पर माफी मांगी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘सोनाक्षी मैं हमेशा से ही तुम्हारे लिए नर्म रही हूं। याद नहीं मैंने कब तुम्हें एटिट्यूड दिखाया! अगर तुम्हें ऐसा लगा हो तो मुझे माफ करना’।

ऐश्वर्या को कहा आंटी, परिणीति को कहा-मत पहनो टाइट कपड़े, सोनम कपूर के 7 विवादित बयान

वहीं सोनम के इस ट्वीट पर सोनाक्षी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर सोनम से कहा कि वह इन बातों को सीरियस ना लें। यह सब एक शो का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम सब ऐसे शो का हिस्सा रह चुके हैं। जहां हमसे ये सब बुलवा लिया जाता है। इसलिए इन बातों को गंभीरता से ना लें।

वहीं शो में मनीष मल्होत्रा ने सोनम कपूर को बेहद प्रतिभाशाली बताया। उन्होंने कहा कि सोनम को और ज्यादा फिल्में करनी चाहिए। यहां नेहा ने बॉलीवुड की फैशन डीवा मानी जाने वाली सोनम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ‘वह बॉलीवुड की असल फैशनपरस्त हैं और वह शानदार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सोनम में काफी प्रतिभा है। उन्हें साफ तौर से और ज्यादा काम करना चाहिए। मेरा मतलब उन्हें और ज्यादा फिल्में करनी चाहिए’।

बता दें सोनम हाल ही में फिल्म पैडमैन में एक्टर अक्षय कुमार और राधिका आप्टे के साथ नजर आई हैं। यह फिल्म 9 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

