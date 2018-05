Sonam Kapoor-Anand Ahuja Marriage: सोनम कपूर और अनिल कपूर ने मेहंदी में जमकर लगाए ठुमके

Because what’s an Indian wedding without lots of dancing!? And Bollywood’s biggest summer shaadi is going to have lots of it 💃🏻🕺🏼 Are you loving @sonamkapoor’s moves? 💛 . . . #happyshappy #sonamkapoor #bride #bollywood #bollywoodactress #celebritywedding #celebrity #indianwedding #bridestory #mehendi #indianfashion #designer #fashion #fashionista #veerediwedding #fashionblogger #fashiondiaries #fashionista #styleicon #stylish #bollywoodmusic #trendsetter #indiandance #fashionable #indian #indianbride #henna #mehndi #sonamkishaadi #everydayphenomenal

A post shared by Happy Shappy (@happyshappy) on May 6, 2018 at 2:41pm PDT