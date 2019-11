View this post on Instagram

#BhaaneHalloween @bhaane … #SalimAnarkali #LoveConquersAll #PyaarKiyaTohDarnaKya #EverydayPhenomenal •••••• On Salim Short necklace : @birdhichand Long necklace , brooch on belt and ring : @amrapalijewels Custom outfit created by : Sarika Dresswalla Styled by : @abhilashatd Make up : @tanvichemburkar Hair : @alpakhimani Wig : @newstarwigs Images : @thehouseofpixels