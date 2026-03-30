बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर और बिजनेसमैन आनंद आहूजा एक बार फिर माता-पिता बन गए हैं। एक्ट्रेस ने 29 मार्च, शनिवार को अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। इस कपल को एक बार फिर बेटे का आशीर्वाद मिला है और उन्होंने यह खबर अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके शेयर की है।

सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “बेहद शुक्रगुज़ार और प्यार से भरे दिलों के साथ हम बता रहे हैं कि 29 मार्च, 2026 को हमारे घर बेटे का जन्म हुआ है। हमारा परिवार अब बढ़ गया है और उसके आने से हमारी खुशियां और बढ़ गई हैं।

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वायु अपने छोटे भाई का स्वागत करने के लिए बहुत खुश है। हम इस नई जिंदगी के लिए खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, जिसने हमारे घर को प्यार और खुशियों से भर दिया है। अब हम चार लोगों का परिवार बनकर इस नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं।”

सितारों ने दी सोनम कपूर को बधाई

सोनम कपूर के इस पोस्ट पर उनके फैंस के साथ-साथ परिणीति चोपड़ा, करीना कपूर, रिया कपूर, दीया मिर्ज़ा, हुमा कुरैशी, अनुराग कश्यप, संदीप खोसला और वाणी कपूर समेत कई बॉलीवुड सितारों ने भी बधाई दी।

2018 में हुई थी सोनम कपूर की शादी

अनिल कपूर की बेटी और अभिनेत्री सोनम कपूर की आनंद आहूजा से पहली मुलाकात साल 2015 में फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ के प्रमोशन के दौरान हुई थी। उन्होंने बताया था कि उनके दोस्त उन्हें आनंद के एक दोस्त से मिलवाना चाहते थे, लेकिन उनकी बातचीत आनंद से ही ज्यादा होने लगी। दो हफ्ते तक मैसेज करने के बाद दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। फिर साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली।

सोनम कपूर का वर्कफ्रंट

इसके बाद कपल ने साल 2022 में अपने बड़े बेटे वायु का स्वागत किया। बता दें कि एक्ट्रेस ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा साल 2025 के नवंबर में की थी। इसके बाद इसी साल की शुरुआत में सोनम और आनंद ने मुंबई स्थित अपने घर पर एक शानदार बेबी शॉवर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कई स्टार्स शामिल हुए थे। वर्कफ्रंट की बात करें, तो सोनम कपूर आखिरी बार साल 2023 की क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘ब्लाइंड’ में नजर आई थीं।

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