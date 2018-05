Sonam Kapoor-Anand Ahuja Marriage: सोनम कपूर ने जाह्नवी के सिर पर गिराना चाहा कलीरा, जानें क्या हुआ

Sonam Kapoor trying her best to drop her chuda on Janhvi #filmychutzpah #sonamdiwedding #sonamkishaadi #sonamkapoor #anandahuja #indianwedding #sonamanandwedding #filmychutzpah #janhvikapoor #everydayphenomenal

A post shared by Filmy Chutzpah (@filmy_chutzpah) on May 7, 2018 at 8:14am PDT