Sonam Kapoor-Anand Ahuja Marriage: सोनम को दुल्हन के जोड़े में देख उड़े आनंद के होश, भाई अर्जुन कपूर और हर्ष ने निभाई ये रस्म

#repost @arjungalaxy °°° ❤❤ Bride's entry ❤❤ . . #sonamkishaadi #sonamkapoorkishaadi #sonamkapoorwedding #sonamkapoor #anandahuja #weddingbells #marriage #sonamanand #weddingday #everydayphenomenal #bollywoodbubble #arjunkapoor #indianwear #traditionalwear #instagood @sonamkapoor @anandahuja @anilskapoor @rheakapoor @arjunkapoor @harshvardhankapoor #bride #dulhan

A post shared by ARJUN ADDICT ✨ (@arjunaddict) on May 8, 2018 at 12:38am PDT